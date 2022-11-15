https://sputnik-georgia.ru/20221115/mikrobiolog-nikulin-proanaliziroval-utechki-v-amerikanskikh-biolaboratoriyakh-272212762.html
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Миру угрожает опасность из-за деятельности американских биолабораторий, из которых вероятна утечка опасных патогенов 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T18:49+0400
2022-11-15T18:49+0400
2022-11-15T18:49+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Почему США не подписали юридически обязывающий протокол к Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия? Зачем в лаборатории США создали новый штамм COVID-19? Какую организацию должны создать Россия, Китай, Индия и другие страны, заинтересованные в биологической безопасности? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сша, видео
мультимедиа, видео, сша, видео
Микробиолог Никулин проанализировал утечки в американских биолабораториях
Миру угрожает опасность из-за деятельности американских биолабораторий, из которых вероятна утечка опасных патогенов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал микробиолог, военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
Почему США не подписали юридически обязывающий протокол к Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия? Зачем в лаборатории США создали новый штамм COVID-19? Какую организацию должны создать Россия, Китай, Индия и другие страны, заинтересованные в биологической безопасности?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.