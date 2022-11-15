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Сенат Франции призвал ввести санкции против Азербайджана

Сенат Франции призвал ввести санкции против Азербайджана

Резолюция носит консультативный характер, окончательное решение – за правительством Франции 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сенат Франции принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана.За принятие резолюции проголосовали 295 депутатов верхней палаты парламента Франции, против – 1.Авторы резолюции – Брюно Ретайо, Патрик Каннери, Эрве Марсей и Элиан Асаси. К ним присоединились два других депутата – Кристиан Камбо и Жильбер-Люк Девиназ. Эти же сенаторы в 2020 году разработали резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.Документ предлагает рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и эмбарго на поставки газа и нефти. Кроме того, Азербайджану предъявляется требование о немедленном освобождении оккупированных территорий Армении.Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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