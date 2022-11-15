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Сенат Франции призвал ввести санкции против Азербайджана
Сенат Франции призвал ввести санкции против Азербайджана
Резолюция носит консультативный характер, окончательное решение – за правительством Франции 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T22:42+0400
2022-11-15T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сенат Франции принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана.За принятие резолюции проголосовали 295 депутатов верхней палаты парламента Франции, против – 1.Авторы резолюции – Брюно Ретайо, Патрик Каннери, Эрве Марсей и Элиан Асаси. К ним присоединились два других депутата – Кристиан Камбо и Жильбер-Люк Девиназ. Эти же сенаторы в 2020 году разработали резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.Документ предлагает рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и эмбарго на поставки газа и нефти. Кроме того, Азербайджану предъявляется требование о немедленном освобождении оккупированных территорий Армении.Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, франция, азербайджан, армения
в мире, новости, политика, франция, азербайджан, армения
Сенат Франции призвал ввести санкции против Азербайджана
22:42 15.11.2022 (обновлено: 23:18 15.11.2022)
Резолюция носит консультативный характер, окончательное решение – за правительством Франции
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сенат Франции принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана.
За принятие резолюции проголосовали 295 депутатов верхней палаты парламента Франции, против – 1.
Авторы резолюции – Брюно Ретайо, Патрик Каннери, Эрве Марсей и Элиан Асаси. К ним присоединились два других депутата – Кристиан Камбо и Жильбер-Люк Девиназ. Эти же сенаторы в 2020 году разработали резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.
Документ предлагает рассмотреть возможность конфискации имущества руководителей Азербайджана и эмбарго на поставки газа и нефти. Кроме того, Азербайджану предъявляется требование о немедленном освобождении оккупированных территорий Армении.
Резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы.