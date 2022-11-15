https://sputnik-georgia.ru/20221115/si-tszinpin-obratilsya-k-stranam-g20-s-prizyvom-sderzhivat-mirovuyu-inflyatsiyu-272194212.html

Си Цзиньпин обратился к странам G20 с призывом сдерживать мировую инфляцию

Си Цзиньпин обратился к странам G20 с призывом сдерживать мировую инфляцию

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T10:52+0400

2022-11-15T10:52+0400

2022-11-15T10:52+0400

в мире

новости

политика

си цзиньпин

китай

бали

мид китая

всемирная торговая организация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252178804_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_26f5d6d9b17c1f186172ce668e5e78b0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Государствам "Большой двадцатки" нужно сдерживать мировую инфляцию, бороться с экономическими и финансовыми рисками, а также следовать концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Председатель КНР также отметил важность продолжения углубления международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, повышения доступности вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.Наряду с этим, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию."Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", – указал он.Кроме того, Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов."Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

китай

бали

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, си цзиньпин, китай, бали, мид китая, всемирная торговая организация