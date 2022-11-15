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Си Цзиньпин обратился к странам G20 с призывом сдерживать мировую инфляцию
Си Цзиньпин обратился к странам G20 с призывом сдерживать мировую инфляцию
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T10:52+0400
2022-11-15T10:52+0400
2022-11-15T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Государствам "Большой двадцатки" нужно сдерживать мировую инфляцию, бороться с экономическими и финансовыми рисками, а также следовать концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Председатель КНР также отметил важность продолжения углубления международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, повышения доступности вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.Наряду с этим, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию."Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", – указал он.Кроме того, Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов."Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, си цзиньпин, китай, бали, мид китая, всемирная торговая организация
в мире, новости, политика, си цзиньпин, китай, бали, мид китая, всемирная торговая организация
Си Цзиньпин обратился к странам G20 с призывом сдерживать мировую инфляцию
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Государствам "Большой двадцатки" нужно сдерживать мировую инфляцию, бороться с экономическими и финансовыми рисками, а также следовать концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
"Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики", – цитирует слова Си Цзиньпина МИД Китая.
Председатель КНР также отметил важность продолжения углубления международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, повышения доступности вакцин, лекарств, методов диагностики и лечения в развивающихся странах, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экономики.
Наряду с этим, по словам китайского лидера, мировая торговля, цифровая экономика, переход на зеленую энергетику и борьба с коррупцией являются важными факторами, способствующими глобальному развитию.
"Мы должны продолжать поддерживать многостороннюю торговую систему с центральной ролью Всемирной торговой организации, активно продвигать реформу ВТО, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестирования, а также содействовать построению мировой экономики открытого типа", – указал он.
Кроме того, Си Цзиньпин также призвал страны "Большой двадцатки" придерживаться "нулевой терпимости" к коррупции, наращивать международное сотрудничество по поиску беглых преступников, а также не создавать "безопасных убежищ" для коррупционеров и их активов.
"Глобальное развитие невозможно без мирной и стабильной международной обстановки. С этой целью я выдвинул "Инициативу глобальной безопасности". Наша цель состоит в том, чтобы работать со всеми сторонами для продвижения духа Устава ООН, придерживаться принципа неделимой безопасности, а также концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, выступать за урегулирование конфликтов путем переговоров и за разрешение споров путем консультаций, а также поддерживать все усилия по разрешению кризисов мирным путем", – добавил он.