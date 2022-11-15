https://sputnik-georgia.ru/20221115/vengrii-sozyvaet-sovet-bezopasnosti-iz-za-ostanovki-prokachki-nefti-po-druzhbe-272218403.html
Венгрия созывает Совет безопасности из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе"
Венгрия созывает Совет безопасности из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе"
Прокачка нефти, по официальной версии, была приостановлена из-за падения напряжения в трубах 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T23:35+0400
2022-11-15T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода "Дружба", сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. Его слова приводит РИА Новости.Ранее сообщалось, что компания "Транснефть" была уведомлена о приостановке прокачки нефти через "Дружбу" в направлении Венгрии из-за падения напряжения.Ранее радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши.Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится. Премьер Польши Моравецкий также созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, виктор орбан, венгрия, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, виктор орбан, венгрия, польша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Венгрия созывает Совет безопасности из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе"
23:35 15.11.2022 (обновлено: 23:53 15.11.2022)
Прокачка нефти, по официальной версии, была приостановлена из-за падения напряжения в трубах
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером совет безопасности из-за остановки нефтепровода "Дружба", сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. Его слова приводит РИА Новости
.
Ранее сообщалось, что компания "Транснефть" была уведомлена о приостановке прокачки нефти через "Дружбу" в направлении Венгрии из-за падения напряжения.
"В ответ на остановку прокачки нефти по "Дружбе" и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности", – написал Ковач в Twitter.
Ранее радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши.
Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится. Премьер Польши Моравецкий также созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.