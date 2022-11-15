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Звездопад Леониды в ноябре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Леониды в ноябре 2022: значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Леониды каждый год жители нашей планеты могут увидеть в ноябре – пик одного из древних метеорных потоков в 2022-м приходится на ночь с 17 на 18 число

2022-11-15T15:49+0400

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Астрологи этому метеорному потоку придают большое значение. Они уверены, что период действия Леонид значительно влияет на людей. Однако приметы, связанные с этим небесным явлением, научного подтверждения не имеют.Какое значение звездопад Леониды имеет в астрологии и как метеорный поток влияет на знаки зодиака, читайте в материале Sputnik Грузия.Значение Леонид в астрологииЭксперты считают, что метеорный поток Леониды имеет большое значение в астрологии – он положительно влияет на творческий потенциал людей. В период действия звездопада многие знаки зодиака, почувствовав прилив вдохновения, смогут развивать новые таланты в творческой сфере.Последователи астрологии советуют во время действия метеорного больше трудиться, так как шедевры, созданные 17-18 ноября, обязательно будут иметь успех.По астрологии во время звездопада Леониды, который пройдет в 2022-м под влиянием зодиакального Льва, жизненная энергия многих знаков зодиака повысится, поэтому необходимо строить планы на будущее, чтобы намеченное быстро реализовать в дальнейшем.Кроме того, звездопады в комплекте с другими планетами и вибрациями Луны ежегодно создают разные уникальные астрологические ситуации, оказывая влияние на определенные сферы жизни и знаки зодиака.Так, например, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов по астрологии в дни звездопада Леониды ждет финансовая удача, так как Меркурий, покровительствующий торговле, посетит созвездие Стрельца, образуя с Юпитером и Плутоном гармоничные аспекты.Звездопад Леониды принесет успех Львам. Представители этого знака зодиака могут 17-18 ноября смело загадывать желания, связанные с работой и деньгами.Загадывая желание на падающую звезду, последователи астрологии советуют придерживаться определенных правил: загадывать для себя и только из позитивного настроя, формулируя желание без частички "не".Пространство в дни звездопада наполнено мощной энергетикой, поэтому видеть падающую звезду, чтобы успеть произнести желаемое, необязательно.Материал подготовлен на основе открытых источников

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звездопад леониды в ноябре 2022: значение метеорного потока в астрологии