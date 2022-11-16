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Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии
Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии
Ранее премьер Грузии заявил, что страна готова стать центром мирного диалога 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T18:32+0400
2022-11-16T18:32+0400
2022-11-16T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении заседания грузино-армянской межведомственной комиссии в начале 2023 года.В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы региональной значимости."В данном контексте была подчеркнута важность улучшения обстановки на Южном Кавказе и соответствующих шагов в этом направлении", – отмечено в сообщении.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, ереван
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, ереван
Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии
Ранее премьер Грузии заявил, что страна готова стать центром мирного диалога
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении заседания грузино-армянской межведомственной комиссии в начале 2023 года.
"Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян подчеркнули необходимость постоянного развития торгово-экономических связей между Грузией и Арменией и договорились по поводу проведения заседания межведомственной грузино-армянской комиссии в Ереване в начале 2023 года", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы региональной значимости.
"В данном контексте была подчеркнута важность улучшения обстановки на Южном Кавказе и соответствующих шагов в этом направлении", – отмечено в сообщении.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.