https://sputnik-georgia.ru/20221116/garibashvili-i-pashinyan-dogovorilis-o-provedenii-zasedaniya-mezhpravitelstvennoy-komissii-272239383.html

Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии

Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии

Ранее премьер Грузии заявил, что страна готова стать центром мирного диалога 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T18:32+0400

2022-11-16T18:32+0400

2022-11-16T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о проведении заседания грузино-армянской межведомственной комиссии в начале 2023 года.В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вопросы региональной значимости."В данном контексте была подчеркнута важность улучшения обстановки на Южном Кавказе и соответствующих шагов в этом направлении", – отмечено в сообщении.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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