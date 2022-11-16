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Иностранцам могут запретить въезд в Грузию за неуплату штрафов
Иностранцам могут запретить въезд в Грузию за неуплату штрафов
За полгода в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T19:39+0400
2022-11-16T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки о штрафах за нарушение правил дорожного движения автомобилями на иностранных номерах.Нарушение ПДД в Грузии фиксируют как полицейские, так и "умные камеры". Разница лишь в том, что полицейские выписывают штраф на месте, а видеоштрафы публикуются на сайте МВД, при этом местные автовладельцы получают СМС-сообщения и уведомления по адресу регистрации.В случае иностранцев, у которых нет регистрации в Грузии, была проблема вручения квитанций. Согласно поправкам, на 30 день после размещения на сайте МВД информации о видеоштрафе, будет считаться, что нарушитель оповещен. В случае неуплаты в течение 30 дней, к штрафу будет начисляться пеня.Кроме того, тех владельцев автомобилей на иностранных номерах, которые не выплатят штраф, в следующий раз не впустят в Грузию."Этот механизм будет довольно-таки эффективным. Если же полиция остановит оштрафованный автомобиль до срока признания штрафа переданным, то она передаст ему штрафы и срок отсчета выплаты начнется с этого момента", – сказал Дарахвелидзе.Поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений. Число приехавших из России в Грузию выросло в пять раз>>Проблема неуплаты видеоштрафов за нарушение ПДД машинами с иностранными номерами стала актуальной в связи с ростом количества мигрантов в Грузии на фоне событий на Украине. К примеру, по последним данным, в Грузии находятся около 50 тысяч граждан России.Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари. При этом только зарегистрированные в столице граждане за полгода были оштрафованы на сумму около 36,2 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, украина, пдд
Иностранцам могут запретить въезд в Грузию за неуплату штрафов
19:39 16.11.2022 (обновлено: 20:05 16.11.2022)
За полгода в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки о штрафах за нарушение правил дорожного движения автомобилями на иностранных номерах.
Нарушение ПДД в Грузии фиксируют как полицейские, так и "умные камеры". Разница лишь в том, что полицейские выписывают штраф на месте, а видеоштрафы публикуются на сайте МВД, при этом местные автовладельцы получают СМС-сообщения и уведомления по адресу регистрации.
В случае иностранцев, у которых нет регистрации в Грузии, была проблема вручения квитанций. Согласно поправкам, на 30 день после размещения на сайте МВД информации о видеоштрафе, будет считаться, что нарушитель оповещен. В случае неуплаты в течение 30 дней, к штрафу будет начисляться пеня.
"Это законодательное регулирование касается исполнения изъятия видеоштрафов с автомобилей с иностранными номерами", – пояснил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
Кроме того, тех владельцев автомобилей на иностранных номерах, которые не выплатят штраф, в следующий раз не впустят в Грузию.
"Этот механизм будет довольно-таки эффективным. Если же полиция остановит оштрафованный автомобиль до срока признания штрафа переданным, то она передаст ему штрафы и срок отсчета выплаты начнется с этого момента", – сказал Дарахвелидзе.
Поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений.
Проблема неуплаты видеоштрафов за нарушение ПДД машинами с иностранными номерами стала актуальной в связи с ростом количества мигрантов в Грузии на фоне событий на Украине. К примеру, по последним данным, в Грузии находятся около 50 тысяч граждан России.
Всего за шесть месяцев в Грузии было выписано 1 441 576 видеоштрафов на сумму 66,2 миллиона лари. При этом только зарегистрированные в столице граждане за полгода были оштрафованы на сумму около 36,2 миллиона лари.