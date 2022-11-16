https://sputnik-georgia.ru/20221116/ispanskie-zhurnalisty-gotovyat-peredachu-o-turizme-v-gruzii-272224160.html

Испанские журналисты готовят передачу о туризме в Грузии

Испанские журналисты готовят передачу о туризме в Грузии

В телевизионной передаче миллионы зрителей ознакомятся не только с туристическими направлениями страны, но и с ее культурой и кухней 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма принимает журналистов одной из самых популярных телевизионных передач Испании, которые готовят большой сюжет о туристическом потенциале Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.В 50-минутной телевизионной передаче миллионы зрителей ознакомятся не только с туристическими направлениями Грузии, но и с ее культурой и кухней.Журналисты уже побывали в Тбилиси, Мцхета и Цалка (каньоне Дашбаши).Главная цель пресс-тура – привлечь из Испании, Португалии и Латинской Америки туристические потоки и повысить узнаваемость о Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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испания, португалия, тбилиси, новости, грузия, туризм, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм