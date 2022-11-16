Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221116/skolko-deneg-perevodyat-migranty-v-gruziyu---novaya-statistika-272221147.html
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T09:01+0400
2022-11-16T09:05+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
денежные переводы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/75/234067511_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a8fc05dbffe12e480463797be2f5e036.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в сентябре выросли в восемь разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка &gt;&gt;За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/75/234067511_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_c6d56ba556ce1c411be84c938cd03a27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", денежные переводы

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

09:01 16.11.2022 (обновлено: 09:05 16.11.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством пятьдесят и сто долларов и пятьдесят лари
Купюры достоинством пятьдесят и сто долларов и пятьдесят лари - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-октябрь 2022 года



Страна



Объем переводов,
млн долларов



Рост, %



Россия


1 434,3


325,1



Италия



352,8



11,7



США


264,0


12,9



Греция



184,8



-9,2



Израиль



162,7



6,9

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в сентябре выросли в восемь раз

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2022 года



Страна



Объем переводов,
млн долларов



Рост, %



Россия



299,3


725,6


Италия


35,7



8,1



США



30,0



26,5



Греция



19,1



- 0,3



Израиль



16,4



7,5

В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>
За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0