https://sputnik-georgia.ru/20221116/skolko-deneg-perevodyat-migranty-v-gruziyu---novaya-statistika-272221147.html

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика

Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в сентябре выросли в восемь разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", денежные переводы