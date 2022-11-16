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Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T09:01+0400
2022-11-16T09:01+0400
2022-11-16T09:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в сентябре выросли в восемь разДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", денежные переводы
Сколько денег переводят мигранты в Грузию – новая статистика
09:01 16.11.2022 (обновлено: 09:05 16.11.2022)
Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-октябрь 2022 года вырос на 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 316 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-октябрь 2022 года
Страна
Объем переводов,
млн долларов
Рост, %
Россия
1 434,3
325,1
Италия
352,8
11,7
США
264,0
12,9
Греция
184,8
-9,2
Израиль
162,7
6,9
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило 1 434,3 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в сентябре выросли в восемь раз
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2022 года выросли на 142,9% по сравнению с июлем прошлого года и составили 502 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за октябрь 2022 года
Страна
Объем переводов,
млн долларов
Рост, %
Россия
299,3
725,6
Италия
35,7
8,1
США
30,0
26,5
Греция
19,1
- 0,3
Израиль
16,4
7,5
В октябре из России перечислено 299,3 миллиона долларов – 59,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2022 года поступило денежных переводов на 725,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В октябре из Грузии за границу перевели 31,4 миллиона долларов, что на 3,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За десять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 278,2 миллиона долларов, что на 10,5% больше, чем за тот же период 2021 года.