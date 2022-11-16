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Строительство дороги в объезд Батуми возобновлено
Строительство дороги в объезд Батуми возобновлено
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных в стране 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T18:51+0400
2022-11-16T18:51+0400
2022-11-16T19:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Проблемы решены, строительство дороги в объезд черноморского курортного города Батуми (Аджария) возобновилось, говорится в сообщении пресс-службы правительства автономной республики.По информации местных СМИ, строительство батумской объездной дороги было приостановлено на несколько месяцев из-за финансовых проблем у инвестора.Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране.Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пять тоннелей.К этому времени завершено строительство трех тоннелей и 14 мостов, ведутся буровзрывные работы для строительства двух тоннелей.Новая объездная дорога пройдет через поселки Махинджаури, Гантиади, Капрешуми, Салибаури, Перия, Махвилаури и Хелвачаури.Начался новый этап строительства международной трассы Восток-Запад через перевал в Грузии>>В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта.В результате осуществления проекта, батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота.Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфраструктурного банка Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, аджария
грузия, новости, экономика, батуми, аджария
Строительство дороги в объезд Батуми возобновлено
18:51 16.11.2022 (обновлено: 19:02 16.11.2022)
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных в стране
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Проблемы решены, строительство дороги в объезд черноморского курортного города Батуми (Аджария) возобновилось, говорится в сообщении пресс-службы правительства автономной республики.
По информации местных СМИ, строительство батумской объездной дороги было приостановлено на несколько месяцев из-за финансовых проблем у инвестора.
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране.
Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пять тоннелей.
К этому времени завершено строительство трех тоннелей и 14 мостов, ведутся буровзрывные работы для строительства двух тоннелей.
Новая объездная дорога пройдет через поселки Махинджаури, Гантиади, Капрешуми, Салибаури, Перия, Махвилаури и Хелвачаури.
В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта.
В результате осуществления проекта, батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота.
Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфраструктурного банка Азии.