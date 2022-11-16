https://sputnik-georgia.ru/20221116/v-parlamente-gruzii-stanet-na-odnogo-oppozitsionera-menshe-272226647.html
В парламенте Грузии станет на одного оппозиционера меньше
В парламенте Грузии станет на одного оппозиционера меньше
После прекращения полномочий Мамулашвили у "Нацдвижения" останется в законодательном органе страны 27 депутатов 16.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-16T13:08+0400
2022-11-16T13:08+0400
2022-11-16T13:08+0400
единое нацдвижение
политика
новости
грузия
ника мелия
ираклий кадагишвили
михаил саакашвили
тбилиси
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал досрочное прекращение полномочий депутата от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ноны Мамулашвили.Мамулашвили заявила о своем решении покинуть ряды ЕНД и отказаться от мандата депутата парламента Грузии 3 ноября. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списку "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.Как отметил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, комитет рассматривает вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Мамулашвили согласно Конституции и регламенту.После прекращения полномочий Мамулашвили у "Нацдвижения" останется 27 депутатов в законодательном органе страны.Ранее Мамулашвили на своей странице в соцсети написала, что в "Национальном движении" уже давно исчезла политика. Она считает, что системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Как отметила Мамулашвили, трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше укрепляет политический тупик.С конца сентября "Нацдвижение" покинули несколько политиков, в том числе Ника Оболадзе и член политсовета Бадри Басишвили.Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии >>>Между тем, противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое нацдвижение, политика, новости, грузия, ника мелия, ираклий кадагишвили, михаил саакашвили, тбилиси, парламент грузии
единое нацдвижение, политика, новости, грузия, ника мелия, ираклий кадагишвили, михаил саакашвили, тбилиси, парламент грузии
В парламенте Грузии станет на одного оппозиционера меньше
После прекращения полномочий Мамулашвили у "Нацдвижения" останется в законодательном органе страны 27 депутатов
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал досрочное прекращение полномочий депутата от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ноны Мамулашвили.
Мамулашвили заявила о своем решении покинуть ряды ЕНД и отказаться от мандата депутата парламента Грузии 3 ноября. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списку "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.
Как отметил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, комитет рассматривает вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Мамулашвили согласно Конституции и регламенту.
"Мамулашвили обратилась к парламенту Грузии с заявлением о досрочном прекращении полномочий… Думаю, что это ее воля и, исходя из этого, согласно нашему регламенту, мы должны согласиться с прекращением ее полномочий. В связи с этим заключение подготовлено", - сказал Кадагишвили.
После прекращения полномочий Мамулашвили у "Нацдвижения" останется 27 депутатов в законодательном органе страны.
Ранее Мамулашвили на своей странице в соцсети написала, что в "Национальном движении" уже давно исчезла политика. Она считает, что системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Как отметила Мамулашвили, трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше укрепляет политический тупик.
С конца сентября "Нацдвижение" покинули несколько политиков, в том числе Ника Оболадзе и член политсовета Бадри Басишвили.
Между тем, противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.
О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.