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Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии
Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии
Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T21:42+0400
2022-11-15T21:42+0400
2022-11-15T21:42+0400
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ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Обсуждение закона о деолигархизации углубило поляризацию общества в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Принятие закона против олигархов наряду со снижением политической поляризации общества является условием получения в Грузии статуса ЕС. Однако, определение понятия "олигарх" стало новым поводом для взаимных обвинений власти и оппозиции.По его словам, теперь важно принять закон, который ответит на все вопросы.Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении.Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение юридическим лицом, которое занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации >>Оппоненты власти называют Иванишвили единственным олигархом в стране. А в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии
Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении
ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Обсуждение закона о деолигархизации углубило поляризацию общества в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Принятие закона против олигархов наряду со снижением политической поляризации общества является условием получения в Грузии статуса ЕС. Однако, определение понятия "олигарх" стало новым поводом для взаимных обвинений власти и оппозиции.
"Произошло поощрение радикализации, так как терминология внесла определенные сомнения и ее все используют с политической точки зрения", – сказал Папуашвили.
По его словам, теперь важно принять закон, который ответит на все вопросы.
Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении.
Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение юридическим лицом, которое занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Оппоненты власти называют Иванишвили единственным олигархом в стране. А в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.