https://sputnik-georgia.ru/20221115/spiker-parlamenta-vopros-deoligarkhizatsii-usilil-polyarizatsiyu-v-gruzii-272216591.html

Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии

Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии

Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T21:42+0400

2022-11-15T21:42+0400

2022-11-15T21:42+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

мамука хазарадзе

михаил саакашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1b/263180184_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7b32d576f1dcb722258b214558721bc9.jpg

ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Обсуждение закона о деолигархизации углубило поляризацию общества в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Принятие закона против олигархов наряду со снижением политической поляризации общества является условием получения в Грузии статуса ЕС. Однако, определение понятия "олигарх" стало новым поводом для взаимных обвинений власти и оппозиции.По его словам, теперь важно принять закон, который ответит на все вопросы.Парламент Грузии уже принял проект закона "О деолигархизации" в первом чтении.Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение юридическим лицом, которое занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации >>Оппоненты власти называют Иванишвили единственным олигархом в стране. А в "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта