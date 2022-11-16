https://sputnik-georgia.ru/20221116/vengriya-vnov-poluchaet-neft-po-druzhbe-272241987.html

Венгрия вновь получает нефть по "Дружбе"

Венгрия вновь получает нефть по "Дружбе"

Накануне после ракетного обстрела городов Украины власти страны объявили о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Техникам удалось возобновить прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Петеру Сийярто.Ранее Украина уведомила российскую компанию "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке магистрали в направлении Венгрии. Это произошло после ракетного обстрела украинских городов."Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", – сказал Сийярто.По словам дипломата, пока это происходит под низким давлением, но техники работают над тем, чтобы восстановить работу в обычном режиме.Венгрия созывает Совет безопасности из-за остановки прокачки нефти по "Дружбе">>Информацию подтвердила и "Транснефть".Нефтепровод "Дружба" – самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный – по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный – через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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