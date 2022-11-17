https://sputnik-georgia.ru/20221117/deputat-zakon-o-deoligarkhizatsii-ne-mozhet-byt-podstroen-pod-konkretnogo-cheloveka-272245639.html

Депутат: закон "О деолигархизации" не может быть подстроен под конкретного человека

Депутат: закон "О деолигархизации" не может быть подстроен под конкретного человека

Позицию Евросоюза по этому вопросу озвучил Оливер Вархеи в ходе визита в Грузию 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T09:41+0400

2022-11-17T09:41+0400

2022-11-17T09:41+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи подтвердил позицию правящей партии "Грузинская мечта" касательно закона "О деолигархизации", заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Как заявил в ходе визита в Грузию Вархеи, Еврокомиссия лишь просит создания законодательных рамок, а не борьбы с каким-то конкретным человеком. Тем не менее оппозиция настаивает на том, что единственный олигарх в Грузии – основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" создала аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза."Мы искали единственный аналог в мире, это был аналог Украины, а Евросоюз сам сказал, что законодательство Украины хорошее, и призвал внедрять его. Мы переняли его, взяли за базовый принцип и применили к реалиям Грузии", – отметил Самхарадзе.Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии.Парламент Грузии проголосовал за проект закона "О деолигархизации" с правками>>Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта, под его действие подпадет не Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта, украина, еврокомиссия, евросоюз