https://sputnik-georgia.ru/20221116/parlament-gruzii-progolosoval-za-proekt-zakona-o-deoligarkhizatsii-s-pravkami-272243431.html

Парламент Грузии проголосовал за проект закона "О деолигархизации" с правками

Парламент Грузии проголосовал за проект закона "О деолигархизации" с правками

В законопроекте, который является аналогом украинского закона, поясняется, кого нужно считать олигархами и в чем их ограничивать 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T21:26+0400

2022-11-16T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял проект закона "О деолигархизации" с небольшими правками после первого голосования.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании в среду, а сегодня состоялось голосование.За принятие законопроекта проголосовали 76 депутатов, против оказались шесть членов парламента.В законопроекте, который является аналогом украинского закона, поясняется, кого нужно считать олигархами и в чем их ограничивать.Ко второму чтению изменилось то, в чьей компетенции будет признание человека олигархом.Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС>>В первоначальной версии было сказано, что это должен решать парламент на основании информации от правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы государственной безопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.В случае принятия законопроекта во всех трех чтениях, решение о том, является ли человек олигархом, будет за правительством.Кто же такие олигархи?Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев:Признанный правительством олигархом будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефециарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Спикер парламента: вопрос деолигархизации усилил поляризацию в Грузии>>Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии "Грузинская мечта" и экс-премьера Бидзину Иванишвили.Представители власти категорически опровергают это, заявляя, что после ухода из политики в январе 2021 года Иванишвили не вмешивается в процесс управления страной.Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер>>В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно законопроекту, который представляет собой аналог украинского закона, именно эти люди являются олигархами."Грузинская мечта" спешитНакануне еврокомиссар Оливер Вархей в ходе визита в Тбилиси посоветовал властям Грузии отправить проект закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию для оценки, "насколько закон приведет к цели, прописанной в рекомендации". Речь идет об одном из условий ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата. По словам еврокомиссара, Еврокомиссия лишь требует наличия законодательных рамок, а не борьбы с каким-то конкретным человеком. "Грузинская мечта" все же решила не затягивать с принятием нового закона. Депутаты от партии планируют выполнить большинство рекомендаций до конца 2022 года. "Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году>>Кроме того, глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что Венецианская комиссия так и не дала заключение по украинскому закону, который был принят год назад. По словам Мдинарадзе, власти Грузии сначала выяснят, в чем дело, и после примут решение, отправлять грузинский законопроект или нет. Согласно регламенту, депутаты больше не смогут изменить принятый в двух чтениях законопроект. К третьему, то есть последнему чтению можно лишь исправлять ошибки правописания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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