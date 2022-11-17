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Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО
Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО
В Минкульте намерены превратить музей под открытым небом в прекрасное место для просвещения и отдыха 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T14:20+0400
2022-11-17T14:26+0400
тея цулукиани
грузия
новости
общество
тбилиси
этнографический музей имени георгия читая
этнографический музей
культура
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тысячи саженцев миндаля, сирени и бирючины посадили дети на территории Тбилисского этнографического музея под открытым небом им. Г. Читая, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.На мероприятии присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, экс-глава Королевских садов Версаля, гендиректор службы Союза коммун Большого парка муниципалитета Версаля Мануэль Плувинаж, а также директор Этнографического музея Нино Чипашвили, школьники и другие.Процесс посадки саженцев близ музея проходит под руководством Зураба Шеварднадзе – создателя одного из самых красивых садов грузинской столицы "Гардения". До конца ноября планируется высадить 2 тысячи саженцев миндаля, тысячу сирени и 4 тысячи саженцев бирючины. Процесс озеленения территории музея саженцами разных сортов продолжится и в дальнейшем, отмечают в Минкульте.Целью проекта является превращение Этнографического музея вновь в музейно-научный центр и придание ему статуса "зеленого музея", чтобы, наряду с просветительской функцией, музей мог совмещать в себе и функцию места отдыха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тея цулукиани, грузия, новости, общество, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая, этнографический музей, культура
тея цулукиани, грузия, новости, общество, тбилиси, этнографический музей имени георгия читая, этнографический музей, культура

Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО

14:20 17.11.2022 (обновлено: 14:26 17.11.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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В Минкульте намерены превратить музей под открытым небом в прекрасное место для просвещения и отдыха
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тысячи саженцев миндаля, сирени и бирючины посадили дети на территории Тбилисского этнографического музея под открытым небом им. Г. Читая, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На мероприятии присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, экс-глава Королевских садов Версаля, гендиректор службы Союза коммун Большого парка муниципалитета Версаля Мануэль Плувинаж, а также директор Этнографического музея Нино Чипашвили, школьники и другие.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Процесс посадки саженцев близ музея проходит под руководством Зураба Шеварднадзе – создателя одного из самых красивых садов грузинской столицы "Гардения".
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
До конца ноября планируется высадить 2 тысячи саженцев миндаля, тысячу сирени и 4 тысячи саженцев бирючины.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Процесс озеленения территории музея саженцами разных сортов продолжится и в дальнейшем, отмечают в Минкульте.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Целью проекта является превращение Этнографического музея вновь в музейно-научный центр и придание ему статуса "зеленого музея", чтобы, наряду с просветительской функцией, музей мог совмещать в себе и функцию места отдыха.
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