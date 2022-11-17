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Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО

Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО

В Минкульте намерены превратить музей под открытым небом в прекрасное место для просвещения и отдыха 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T14:20+0400

2022-11-17T14:20+0400

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тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тысячи саженцев миндаля, сирени и бирючины посадили дети на территории Тбилисского этнографического музея под открытым небом им. Г. Читая, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.На мероприятии присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, экс-глава Королевских садов Версаля, гендиректор службы Союза коммун Большого парка муниципалитета Версаля Мануэль Плувинаж, а также директор Этнографического музея Нино Чипашвили, школьники и другие.Процесс посадки саженцев близ музея проходит под руководством Зураба Шеварднадзе – создателя одного из самых красивых садов грузинской столицы "Гардения". До конца ноября планируется высадить 2 тысячи саженцев миндаля, тысячу сирени и 4 тысячи саженцев бирючины. Процесс озеленения территории музея саженцами разных сортов продолжится и в дальнейшем, отмечают в Минкульте.Целью проекта является превращение Этнографического музея вновь в музейно-научный центр и придание ему статуса "зеленого музея", чтобы, наряду с просветительской функцией, музей мог совмещать в себе и функцию места отдыха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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