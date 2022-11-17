Дети посадили у Этнографического музея в Тбилиси тысячи саженцев – ФОТО
14:20 17.11.2022 (обновлено: 14:26 17.11.2022)
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В Минкульте намерены превратить музей под открытым небом в прекрасное место для просвещения и отдыха
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тысячи саженцев миндаля, сирени и бирючины посадили дети на территории Тбилисского этнографического музея под открытым небом им. Г. Читая, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На мероприятии присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, экс-глава Королевских садов Версаля, гендиректор службы Союза коммун Большого парка муниципалитета Версаля Мануэль Плувинаж, а также директор Этнографического музея Нино Чипашвили, школьники и другие.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Процесс посадки саженцев близ музея проходит под руководством Зураба Шеварднадзе – создателя одного из самых красивых садов грузинской столицы "Гардения".
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
До конца ноября планируется высадить 2 тысячи саженцев миндаля, тысячу сирени и 4 тысячи саженцев бирючины.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Процесс озеленения территории музея саженцами разных сортов продолжится и в дальнейшем, отмечают в Минкульте.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaНа территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
На территории Этнографического музея посадили саженцы деревьев
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Целью проекта является превращение Этнографического музея вновь в музейно-научный центр и придание ему статуса "зеленого музея", чтобы, наряду с просветительской функцией, музей мог совмещать в себе и функцию места отдыха.