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Глава Минобразования поздравил молодежь с Международным днем студентов

Глава Минобразования поздравил молодежь с Международным днем студентов

Одним из главных приоритетов министерства является забота о студентах и обеспечение их доступа к качественному образованию, заявил Чхенкели 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил молодежь с Международным днем студентов, который ежегодно отмечается в мире 17 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.Международный день студентов учредили в Лондоне в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. В Грузии Международный день студентов отмечается с 2009 года.Глава Минобразования выразил надежду, что последующие годы будут наполнены в стране особенными возможностями для грузинских студентов."Помните, что вы являетесь поколением, которое строит лучшее будущее нашей страны и вашей победой вы вносите важный вклад в развитие и продвижение Грузии", – отметил Чхенкели.Министр образования Грузии пожелал молодому поколению страны успешных и плодотворных студенческих годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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