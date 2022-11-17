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Грузия готова и впредь быть посредника между Арменией и Азербайджаном – Папуашвили

Грузия готова и впредь быть посредника между Арменией и Азербайджаном – Папуашвили

Между комитетами по внешним связям и комитетами культуры парламентов Грузии и Армении были подписаны меморандумы 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T14:55+0400

2022-11-17T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Грузия готова продолжать выполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы регион Южного Кавказа стал примером мира и сотрудничества, заявил председатель грузинского Грузии Шалва Папуашвили.Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Тбилиси. До этого стороны провели переговоры в парламенте Грузии.По его словам, народы Южного Кавказа могут строить мирное будущее. "Я надеюсь, что мы покажем всем, и прежде всего нашему молодому поколению, что даже перед лицом самых сложных проблем народы Южного Кавказа могут строить мирное будущее мудро и на основе взаимного сотрудничества", - отметил Папуашвили.Спикер парламента Грузии поблагодарил Симоняна за визит и интересную встречу.Как заявил Папуашвили, в рамках визита парламентской делегации Армении между комитетами по внешним связям и комитетами культуры двух парламентов были подписаны меморандумы о сотрудничестве, которые еще больше углубят существующие богатые культурные связи между странами и народами.Гарибашвили и Пашинян договорились о проведении заседания межправительственной комиссии>>Папуашвила также отметил, что визит Симоняна имеет особое значение, так как в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией.По словам Папуашвили, на встрече стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между законодательными органами двух страны, в том числе между группами дружбы и секторальными комитетами.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "инициативой мирного соседства", которая подразумевает участие всех трех стран Южного Кавказа. По его словам, Грузия готова стать центром мирного диалога. При этом премьер отметил, что эта инициатива не заменяет и не противоречит каким-либо другим форматам сотрудничества.Лидеры Азербайджана и Грузии уверенно формируют новую экономическую реальность в регионе>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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