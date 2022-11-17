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Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча"
Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча"
В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T13:28+0400
2022-11-17T13:28+0400
2022-11-17T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия продвинулся на десятую позицию в борьбе за звание лучшего игрока 2023 года – такова оценка авторитетного издания goal.com, назвавшего 20 лучших претендентов.Авторы подсчитали голы и результативные передачи всех кандидатов в сезоне 2022/23.В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, Харри Кейна, Рафаэля Леао. А возглавляет список Лионель Месси:Еще месяц назад в этом же рейтинге Кварацхелия был на 15 позиции, сейчас он улучшил свою позицию на пять ступеней. На поле болельщики увидят Кварацхелия уже в новом году, после завершения чемпионата мира – 4 января "Наполи" встретится с "Интером" в очередном туре серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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хвича кварацхелия, лионель месси, неймар, спорт, новости, в мире, футбол
хвича кварацхелия, лионель месси, неймар, спорт, новости, в мире, футбол
Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча"
13:28 17.11.2022 (обновлено: 13:40 17.11.2022)
В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik.
Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия продвинулся на десятую позицию в борьбе за звание лучшего игрока 2023 года – такова оценка авторитетного издания goal.com
, назвавшего 20 лучших претендентов.
Авторы подсчитали голы и результативные передачи всех кандидатов в сезоне 2022/23.
В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, Харри Кейна, Рафаэля Леао. А возглавляет список Лионель Месси:
1.
Лионель Месси, ПСЖ (16 голов + 14 передач)
3.
Килиан Мбаппе, ПСЖ (20+3)
4.
Эрлинг Холанн, "Манчестер Сити" (24+3)
5.
Роберт Левандовски, "Барселона" (18+5)
6.
Винисиус Жуниор, Реал Мадрид (10+7)
7.
Кевин Де Брюйне, "Манчестер Сити" (4+14)
8.
Джамал Мусиала, "Бавария" (12+11)
9.
Мохамед Салах, "Ливерпуль" (16+5)
10.
Хвича Кварацхелия, "Наполи"(10+11).
Еще месяц назад в этом же рейтинге Кварацхелия был на 15 позиции, сейчас он улучшил свою позицию на пять ступеней. На поле болельщики увидят Кварацхелия уже в новом году, после завершения чемпионата мира – 4 января "Наполи" встретится с "Интером" в очередном туре серии А.