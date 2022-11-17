https://sputnik-georgia.ru/20221117/kvaratskheliya-voshel-top-10-pretendentov-na-poluchenie-zolotogo-myacha-272254969.html

Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча"

Кварацхелия вошел Топ-10 претендентов на получение "Золотого мяча"

В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T13:28+0400

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хвича кварацхелия

лионель месси

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" 21-летний Хвича Кварацхелия продвинулся на десятую позицию в борьбе за звание лучшего игрока 2023 года – такова оценка авторитетного издания goal.com, назвавшего 20 лучших претендентов.Авторы подсчитали голы и результативные передачи всех кандидатов в сезоне 2022/23.В текущем рейтинге Квара опережает действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, Харри Кейна, Рафаэля Леао. А возглавляет список Лионель Месси:Еще месяц назад в этом же рейтинге Кварацхелия был на 15 позиции, сейчас он улучшил свою позицию на пять ступеней. На поле болельщики увидят Кварацхелия уже в новом году, после завершения чемпионата мира – 4 января "Наполи" встретится с "Интером" в очередном туре серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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хвича кварацхелия, лионель месси, неймар, спорт, новости, в мире, футбол