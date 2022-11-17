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МИД РФ: "зерновая сделка" продлена на 120 дней

МИД РФ: "зерновая сделка" продлена на 120 дней

Срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля, истекает 18 ноября 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Соглашение по экспорту сельскохозяйственной продукции из портов Украины продлено на 120 дней в четверг, говорится в заявлении МИД России.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября."Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату", – добавили в ведомстве.Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта."Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", – указали в российском МИД.Турция выступает за продление "продуктовой сделки" на год >>Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что после его разговора с Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило 2 ноября, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, политика, зерно, турция, стамбул, мид россии, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022