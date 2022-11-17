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Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам
Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам
На заседании совета профразвития рассмотрели вопросы деятельности врачей и возможные погрешности медперсонала 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T12:27+0400
2022-11-17T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Действие лицензий по решению министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приостановлено четырем врачам на разный срок, говорится в сообщении ведомства.В Минздраве прошло очередное заседание совета профразвития. На встрече было рассмотрено пять вопросов, изученных Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. По итогам заседания было принято решение временно приостановить действие государственного сертификата четырем врачам.Члены Совета профразвития детально изучают деятельность врачей, качество обслуживания пациентов, а также возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного, неэтического отношения медиков с больными.С целью изучения качества оказания медпомощи гражданам совет профразвития собирается в неделю два раза. В этом году члены совета обсудили 285 вопросов, связанных с профессиональной ответственностью врачей. Из них 210 медиков привлекли к профессиональной ответственности, шести - упразднили госсертификат, а 49 - приостановили лицензию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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минздрав грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, здравоохранение, здравоохранение в грузии
минздрав грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, здравоохранение, здравоохранение в грузии
Минздрав Грузии приостановил действие лицензий четырем врачам
На заседании совета профразвития рассмотрели вопросы деятельности врачей и возможные погрешности медперсонала
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Действие лицензий по решению министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии приостановлено четырем врачам на разный срок, говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве прошло очередное заседание совета профразвития. На встрече было рассмотрено пять вопросов, изученных Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности.
По итогам заседания было принято решение временно приостановить действие государственного сертификата четырем врачам.
Члены Совета профразвития детально изучают деятельность врачей, качество обслуживания пациентов, а также возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного, неэтического отношения медиков с больными.
С целью изучения качества оказания медпомощи гражданам совет профразвития собирается в неделю два раза.
В этом году члены совета обсудили 285 вопросов, связанных с профессиональной ответственностью врачей. Из них 210 медиков привлекли к профессиональной ответственности, шести - упразднили госсертификат, а 49 - приостановили лицензию.