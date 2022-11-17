https://sputnik-georgia.ru/20221117/natsbank-gruzii-sobiraetsya-protestirovat-tsifrovoy-lari-272268918.html

Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари

Нацбанк Грузии собирается протестировать цифровой лари

Нацбанк следит за тем, как применяют цифровую валюту другие более крупные национальные банки, заявил глава регулятора 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T23:08+0400

2022-11-17T23:08+0400

2022-11-17T23:26+0400

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экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии планирует осуществить пилотный проект использования цифрового лари в ближайшее время, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством Центрального банка и будет иметь статус платежного средства. В рамках проекта Нацбанк выражает готовность сотрудничать с финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами.По его словам, Нацбанк также следит за тем, как применяют цифровую валюту другие более крупные национальные банки и рассматривает предложения различных компаний.Ранее Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы.Что нового в цифровой валютеВ настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона >>Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации.Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.В чем отличие цифровых денег от криптовалютыКриптовалюты, в отличие от цифровых валют центральных банков, не обладают важными свойствами денег. В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому.Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.И наконец, в-третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии