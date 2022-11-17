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"Нацдвижение" превратилось в революционный штаб – Вольский
"Нацдвижение" превратилось в революционный штаб – Вольский
Во главе партии должен появиться человек, который лучше реализует революционные идеи, говорит Вольский 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T13:09+0400
2022-11-17T13:09+0400
2022-11-17T13:09+0400
единое нацдвижение
георгий вольский
грузинская мечта
политика
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" превратилась из политического субъекта в революционный штаб, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации. Теперь партия готовится к проведению внутренних выборов. На данный момент, помимо Мелия, на пост лидера партии претендуют Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.Хабеишвили – депутат парламента и один из самых активных членов "Нацдвижения". Он часто делает резкие заявления в адрес представителей власти, обвиняет их в коррупции и нарушении прав человека. Хабеишвили не раз был в эпицентре событий во время стычек между представителями "Нацдвижения" и правящей "Грузинской мечты" или ее сторонниками.Выдвигая свою кандидатуру, Хабеишвили заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые заговорили в кулуарах в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Что касается главы ЕНД Ники Мелия, хотя он и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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единое нацдвижение, георгий вольский, грузинская мечта, политика, новости, грузия
единое нацдвижение, георгий вольский, грузинская мечта, политика, новости, грузия
"Нацдвижение" превратилось в революционный штаб – Вольский
Во главе партии должен появиться человек, который лучше реализует революционные идеи, говорит Вольский
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" превратилась из политического субъекта в революционный штаб, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации. Теперь партия готовится к проведению внутренних выборов. На данный момент, помимо Мелия, на пост лидера партии претендуют Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.
"Нацдвижение" из политического субъекта превратилось в революционный штаб, во главе которого должен появиться человек, который лучше реализует революционные идеи. Они спорят между собой по этому поводу. Члены революционного штаба будут решать, кто лучше по этим характеристикам – Хабеишвили или кто-то другой", – сказал Вольский.
Хабеишвили – депутат парламента и один из самых активных членов "Нацдвижения". Он часто делает резкие заявления в адрес представителей власти, обвиняет их в коррупции и нарушении прав человека. Хабеишвили не раз был в эпицентре событий во время стычек между представителями "Нацдвижения" и правящей "Грузинской мечты" или ее сторонниками.
Выдвигая свою кандидатуру, Хабеишвили заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые заговорили в кулуарах в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Что касается главы ЕНД Ники Мелия, хотя он и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.