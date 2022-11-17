https://sputnik-georgia.ru/20221117/natsdvizhenie-prevratilos-v-revolyutsionnyy-shtab--volskiy-272253071.html

"Нацдвижение" превратилось в революционный штаб – Вольский

"Нацдвижение" превратилось в революционный штаб – Вольский

Во главе партии должен появиться человек, который лучше реализует революционные идеи, говорит Вольский 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T13:09+0400

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единое нацдвижение

георгий вольский

грузинская мечта

политика

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" превратилась из политического субъекта в революционный штаб, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации. Теперь партия готовится к проведению внутренних выборов. На данный момент, помимо Мелия, на пост лидера партии претендуют Леван Хабеишвили и Георгий Мумладзе.Хабеишвили – депутат парламента и один из самых активных членов "Нацдвижения". Он часто делает резкие заявления в адрес представителей власти, обвиняет их в коррупции и нарушении прав человека. Хабеишвили не раз был в эпицентре событий во время стычек между представителями "Нацдвижения" и правящей "Грузинской мечты" или ее сторонниками.Выдвигая свою кандидатуру, Хабеишвили заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые заговорили в кулуарах в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Что касается главы ЕНД Ники Мелия, хотя он и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое нацдвижение, георгий вольский, грузинская мечта, политика, новости, грузия