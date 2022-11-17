https://sputnik-georgia.ru/20221117/nevozmozhno-soglasitsya--deputat-o-kritike-amerikanskogo-senatora-v-adres-gruzii-272266627.html

"Невозможно согласиться" – депутат о критике американского сенатора в адрес Грузии

"Невозможно согласиться" – депутат о критике американского сенатора в адрес Грузии

Оппозиция всячески пытается навредить международному имиджу Грузии и создать впечатление, что здесь полный беспорядок, заявил депутат 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Это преувеличенная, метафорическая оценка – о серьезной критике здесь не может быть и речи, заявил заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям, депутат парламента от "Грузинской мечты" Георгий Хелашвили.Так Хелашвили прокомментировал заявление американского сенатора Джинн Шехин, которая на заседании комитета по внешним отношениям раскритиковала правительство Грузии и поставила вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.По словам политик, это все же связано с тем "очень плохим имиджем и плохой оптикой", которая была создана в Грузии за пару лет."Оппозиция всячески пытается навредить международному имиджу Грузии и создать впечатление, что здесь полный беспорядок, невообразимая ненависть друг к другу", – заявил Хелашвили.В то же время, как отметил депутат, тот, кто знаком с текущими в Грузии процессами, прекрасно понимает, что на самом деле страна более или менее развивается, у нас есть очень хороший экономический рост, и Грузии удается сохранять стабильность в очень меняющейся и опасной среде.Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора >>Сенатор Джинн Шехин ранее заявила, что у Грузии есть огромный регресс."Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров о бюджете убедили меня, что это, возможно, не хороший (шаг – ред.). Однако, может, настало время пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии", – заявила она.По ее словам, США оказывают значительную помощь в поддержку повестки для реформ. Я думаю, что мы должны сделать часть этой помощи зависимой от поведения Грузии, отметила она. При этом сенатор добавила, что народ должен требовать от правительства больше подотчетности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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