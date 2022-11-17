https://sputnik-georgia.ru/20221117/pust-nervnichayut-npo--kobakhidze-otvetil-na-kritiku-amerikanskogo-senatora-272262045.html
Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора
Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора
Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание, заявил лидер правящей партии 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T17:24+0400
2022-11-17T17:24+0400
2022-11-17T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится на неправительственные организации и этот вопрос для нас менее интересен, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Так Кобахидзе прокомментировал заявление американского сенатора Джинн Шехин, которая на заседании комитета по внешним отношениям раскритиковала правительство Грузии и поставила вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.Он подчеркнул, что несправедливая критика для нас не имеет никакой цены."Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание. В этом случае мы еще раз выслушали несправедливую критику, которая для нас не имеет цену", – отметил Кобахидзе.Сенатор Джинн Шехин заявила, что у Грузии есть огромный регресс."Надо спорить и разговаривать" – Вольский о заявлении пресс-секретаря Госдепа США >>"Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров о бюджете убедили меня, что это, возможно, не хороший (шаг – ред.). Однако, может, настало время пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии", – заявила она.По ее словам, США оказывают значительную помощь в поддержку повестки для реформ. Я думаю, что мы должны сделать часть этой помощи зависимой от поведения Грузии, отметила она. При этом сенатор добавила, что народ должен требовать от правительства больше подотчетности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе
Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора
17:24 17.11.2022 (обновлено: 17:40 17.11.2022)
Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится на неправительственные организации и этот вопрос для нас менее интересен, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Так Кобахидзе прокомментировал заявление американского сенатора Джинн Шехин, которая на заседании комитета по внешним отношениям раскритиковала правительство Грузии и поставила вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.
"Большая часть финансирования приходится на неправительственные организации и для нас это менее интересно с практической точки зрения… Пусть неправительственные организации нервничают в связи с тем будут ли их финансировать. Почему мы должны нервничать", – заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что несправедливая критика для нас не имеет никакой цены.
"Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание. В этом случае мы еще раз выслушали несправедливую критику, которая для нас не имеет цену", – отметил Кобахидзе.
Сенатор Джинн Шехин заявила, что у Грузии есть огромный регресс.
"Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров о бюджете убедили меня, что это, возможно, не хороший (шаг – ред.). Однако, может, настало время пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии", – заявила она.
По ее словам, США оказывают значительную помощь в поддержку повестки для реформ. Я думаю, что мы должны сделать часть этой помощи зависимой от поведения Грузии, отметила она. При этом сенатор добавила, что народ должен требовать от правительства больше подотчетности.