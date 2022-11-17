https://sputnik-georgia.ru/20221117/pust-nervnichayut-npo--kobakhidze-otvetil-na-kritiku-amerikanskogo-senatora-272262045.html

Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора

Пусть нервничают НПО – Кобахидзе ответил на критику американского сенатора

Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание, заявил лидер правящей партии 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T17:24+0400

2022-11-17T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Большая часть финансирования США приходится на неправительственные организации и этот вопрос для нас менее интересен, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Так Кобахидзе прокомментировал заявление американского сенатора Джинн Шехин, которая на заседании комитета по внешним отношениям раскритиковала правительство Грузии и поставила вопрос о пересмотре стратегии в отношении Грузии.Он подчеркнул, что несправедливая критика для нас не имеет никакой цены."Цену может иметь только такая критика, у которой есть конкретное основание. В этом случае мы еще раз выслушали несправедливую критику, которая для нас не имеет цену", – отметил Кобахидзе.Сенатор Джинн Шехин заявила, что у Грузии есть огромный регресс."Надо спорить и разговаривать" – Вольский о заявлении пресс-секретаря Госдепа США >>"Представители Госдепа и члены Палаты представителей во время последнего раунда переговоров о бюджете убедили меня, что это, возможно, не хороший (шаг – ред.). Однако, может, настало время пересмотреть нашу стратегию в отношении Грузии", – заявила она.По ее словам, США оказывают значительную помощь в поддержку повестки для реформ. Я думаю, что мы должны сделать часть этой помощи зависимой от поведения Грузии, отметила она. При этом сенатор добавила, что народ должен требовать от правительства больше подотчетности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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