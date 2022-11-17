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Новогодняя ярмарка пройдет в парке Мтацминда
Новогодняя ярмарка пройдет в парке Мтацминда
Организаторы обещают море новогодней красоты и сладостей 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T18:08+0400
2022-11-17T18:08+0400
2022-11-17T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Новогодняя ярмарка пройдет в столичном парке Мтацминда в течение двух дней – 17 и 18 декабря.Мероприятие состоится на главной площади, где гости традиционно смогут приобрести различные новогодние подарки, тематические сувениры, праздничные аксессуары и разные сладости.Любители новогодней атмосферы смогут согреться горячим глинтвейном на фоне рождественских песен, а также попробовать чурчхелу и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, новый год 2023, анонсы , культура
Новогодняя ярмарка пройдет в парке Мтацминда
18:08 17.11.2022 (обновлено: 18:15 17.11.2022)
Организаторы обещают море новогодней красоты и сладостей
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Новогодняя ярмарка пройдет в столичном парке Мтацминда в течение двух дней – 17 и 18 декабря.
Мероприятие состоится на главной площади, где гости традиционно смогут приобрести различные новогодние подарки, тематические сувениры, праздничные аксессуары и разные сладости.
Любители новогодней атмосферы смогут согреться горячим глинтвейном на фоне рождественских песен, а также попробовать чурчхелу и многое другое.