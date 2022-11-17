https://sputnik-georgia.ru/20221117/odnim-menshe--chaladze-bolshe-ne-budet-ballotirovatsya-na-post-glavy-end-272251258.html

Одним меньше – Чаладзе больше не будет баллотироваться на пост главы ЕНД

Одним меньше – Чаладзе больше не будет баллотироваться на пост главы ЕНД

Сейчас главное спасти основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил Чаладзе 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T12:06+0400

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единое нацдвижение

грузинская мечта

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

леван хабеишвили

ника мелия

политика

грузия

новости

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Георгий Чаладзе снял свою кандидатуру с поста председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".О своем решении Чаладзе заявил журналистам. Как он разъяснил, сейчас главное – это спасение основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Между тем, накануне свою кандидатуру на пост председателя оппозиционной партии выдвинул Леван Хабеишвили. Теперь ему предстоит конкурировать с действующим председателем Никой Мелия и с членом политсовета партии Георгием Мумладзе.""Нацдвижение" несет серьезные потери, слабеет, появилось противостояние. Но примечательно, что главной темой противостояния является не соревнование друг с другом, а кто больше способен внести деструкцию в страну. Это главная тема. Хабеишвили считает, что будет более успешным в этом направлении", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.А генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь заявил, что Хабеишвили заслуживает быть председателем "Нацдвижения"."Я поддерживаю кандидатуру Левана Хабеишвили. Сегодня "Нацдвижение" заслуживает именно Хабеишвили в председатели партии. Моя полная поддержка ему. Я буду очень рад, если он будет избран на пост председателя "Нацдвижения". Нам будет намного веселее", – сказал Каладзе.Хабеишвили, который в настоящее время является депутатом парламента, заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации и необходимости проведения внутренних выборов.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое нацдвижение, грузинская мечта, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, политика, грузия, новости, каха каладзе