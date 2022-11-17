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Одним меньше – Чаладзе больше не будет баллотироваться на пост главы ЕНД
Одним меньше – Чаладзе больше не будет баллотироваться на пост главы ЕНД
Сейчас главное спасти основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил Чаладзе 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T12:06+0400
2022-11-17T12:06+0400
2022-11-17T12:16+0400
единое нацдвижение
грузинская мечта
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
леван хабеишвили
ника мелия
политика
грузия
новости
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Георгий Чаладзе снял свою кандидатуру с поста председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".О своем решении Чаладзе заявил журналистам. Как он разъяснил, сейчас главное – это спасение основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.Между тем, накануне свою кандидатуру на пост председателя оппозиционной партии выдвинул Леван Хабеишвили. Теперь ему предстоит конкурировать с действующим председателем Никой Мелия и с членом политсовета партии Георгием Мумладзе.""Нацдвижение" несет серьезные потери, слабеет, появилось противостояние. Но примечательно, что главной темой противостояния является не соревнование друг с другом, а кто больше способен внести деструкцию в страну. Это главная тема. Хабеишвили считает, что будет более успешным в этом направлении", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.А генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь заявил, что Хабеишвили заслуживает быть председателем "Нацдвижения"."Я поддерживаю кандидатуру Левана Хабеишвили. Сегодня "Нацдвижение" заслуживает именно Хабеишвили в председатели партии. Моя полная поддержка ему. Я буду очень рад, если он будет избран на пост председателя "Нацдвижения". Нам будет намного веселее", – сказал Каладзе.Хабеишвили, который в настоящее время является депутатом парламента, заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации и необходимости проведения внутренних выборов.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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единое нацдвижение, грузинская мечта, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, политика, грузия, новости, каха каладзе
единое нацдвижение, грузинская мечта, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ника мелия, политика, грузия, новости, каха каладзе
Одним меньше – Чаладзе больше не будет баллотироваться на пост главы ЕНД
12:06 17.11.2022 (обновлено: 12:16 17.11.2022)
Сейчас главное спасти основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил Чаладзе
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Георгий Чаладзе снял свою кандидатуру с поста председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".
О своем решении Чаладзе заявил журналистам. Как он разъяснил, сейчас главное – это спасение основателя партии, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Я больше не буду выдвигать свою кандидатуру на выборах. Но здесь же отмечаю, что никакие штабы, формальное оформление, структурные единицы или что-то иное не нужны. Должен быть широкий консенсус. Нам нужен процесс для президента Саакашвили, а не кого-то другого", – сказал Чаладзе.
Между тем, накануне свою кандидатуру на пост председателя оппозиционной партии выдвинул Леван Хабеишвили. Теперь ему предстоит конкурировать с действующим председателем Никой Мелия и с членом политсовета партии Георгием Мумладзе.
""Нацдвижение" несет серьезные потери, слабеет, появилось противостояние. Но примечательно, что главной темой противостояния является не соревнование друг с другом, а кто больше способен внести деструкцию в страну. Это главная тема. Хабеишвили считает, что будет более успешным в этом направлении", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
А генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь заявил, что Хабеишвили заслуживает быть председателем "Нацдвижения".
"Я поддерживаю кандидатуру Левана Хабеишвили. Сегодня "Нацдвижение" заслуживает именно Хабеишвили в председатели партии. Моя полная поддержка ему. Я буду очень рад, если он будет избран на пост председателя "Нацдвижения". Нам будет намного веселее", – сказал Каладзе.
Хабеишвили, который в настоящее время является депутатом парламента, заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили – Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.
Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации и необходимости проведения внутренних выборов.
Признаки раскола
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.