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Полицейским, военным и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
Полицейским, военным и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
Повышение заработной платы в госсекторе связано с желанием государства сохранить квалифицированные кадры, заявил министр 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T23:54+0400
2022-11-17T23:54+0400
2022-11-17T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Государственный бюджет 2023 года предполагает повышение заработной платы чиновникам, военным и сотрудникам полиции, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. Зарплаты военных начинаются с отметки 650 лари, а средняя зарплата сотрудника полиции составляет 1,5 тысячи лари.По его словам, повышение заработной платы в госсекторе связано с желанием государства сохранить квалифицированные кадры."Несмотря на увеличение базовой заработной платы на 10% в 2022 году, рост заработной платы в частном секторе был намного выше, а во втором квартале соотношение между государственным и частным секторами увеличилось еще больше. Средняя заработная плата в государственном секторе упала до менее, чем 75% от заработной платы в частном секторе", – отметил Хуцишвили.Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям >>По его словам политика оплаты труда в госсекторе нуждается в законодательном регулировании, и парламентариям представят проект закона, согласно которому рост заработной платы в государственном секторе в последующие годы будет связан с увеличением заработной платы в частном секторе.Кроме того, законопроект определяет, что средняя заработная плата в государственном секторе не должна превышать 90 процентов от средней заработной платы в частном секторе.Зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, пенсия, министерство финансов грузии, зарплата, бюджет грузии
грузия, новости, общество, экономика, пенсия, министерство финансов грузии, зарплата, бюджет грузии
Полицейским, военным и чиновникам в Грузии поднимут зарплату
23:54 17.11.2022 (обновлено: 23:55 17.11.2022)
Повышение заработной платы в госсекторе связано с желанием государства сохранить квалифицированные кадры, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Государственный бюджет 2023 года предполагает повышение заработной платы чиновникам, военным и сотрудникам полиции, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. Зарплаты военных начинаются с отметки 650 лари, а средняя зарплата сотрудника полиции составляет 1,5 тысячи лари.
"В бюджете 2023 года предусмотрено 10-процентное повышение зарплаты в государственном секторе, кроме солдат и полицейских, где у нас будет 20-процентная надбавка", – сказал Хуцишвили.
По его словам, повышение заработной платы в госсекторе связано с желанием государства сохранить квалифицированные кадры.
"Несмотря на увеличение базовой заработной платы на 10% в 2022 году, рост заработной платы в частном секторе был намного выше, а во втором квартале соотношение между государственным и частным секторами увеличилось еще больше. Средняя заработная плата в государственном секторе упала до менее, чем 75% от заработной платы в частном секторе", – отметил Хуцишвили.
По его словам политика оплаты труда в госсекторе нуждается в законодательном регулировании, и парламентариям представят проект закона, согласно которому рост заработной платы в государственном секторе в последующие годы будет связан с увеличением заработной платы в частном секторе.
Кроме того, законопроект определяет, что средняя заработная плата в государственном секторе не должна превышать 90 процентов от средней заработной платы в частном секторе.
Зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.