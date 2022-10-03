https://sputnik-georgia.ru/20221003/naskolko-uvelichitsya-vozrastnaya-pensiya-v-gruzii-po-kategoriyam-271004422.html

Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям

Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям

Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари 03.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-03T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили после завершения заседания правительства разъяснил, насколько увеличится возрастная пенсия по категориям.Как пояснил министр на брифинге, у граждан старше 70 лет пенсия увеличится на 65 лари и их пенсия составит 365 лари.Что касается пенсионеров в возрасте до 70 лет, то у них пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек >>У лиц с ограниченными возможностями пенсия вырастет на 65 лари и составит 340 лари. У лиц со второй и третьей группой пенсия увеличится на 35 лари и составит в первом случае 155 лари и во втором – 135 лари. В высокогорных регионах запланирован 20% рост и пенсия в среднем составит 440 лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,8291 GEL/$1.Ранее глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что расходная часть сводного бюджета в 2023 году составит в общей сложности 24,3 миллиарда лари (8,6 миллиона долларов), что позволит в полной мере ответить на основные вызовы страны.Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии >>Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года - выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена ​​в размере 260 лари (91,8 доллара), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (106 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составляет 312 лари (110,2 доллара) для лиц моложе 70 лет и 360 лари (127,2 доллара) – для лиц старше 70 лет.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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