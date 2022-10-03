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https://sputnik-georgia.ru/20221003/naskolko-uvelichitsya-vozrastnaya-pensiya-v-gruzii-po-kategoriyam-271004422.html
Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям
Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари 03.10.2022, Sputnik Грузия
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2022-10-03T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили после завершения заседания правительства разъяснил, насколько увеличится возрастная пенсия по категориям.Как пояснил министр на брифинге, у граждан старше 70 лет пенсия увеличится на 65 лари и их пенсия составит 365 лари.Что касается пенсионеров в возрасте до 70 лет, то у них пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек &gt;&gt;У лиц с ограниченными возможностями пенсия вырастет на 65 лари и составит 340 лари. У лиц со второй и третьей группой пенсия увеличится на 35 лари и составит в первом случае 155 лари и во втором – 135 лари. В высокогорных регионах запланирован 20% рост и пенсия в среднем составит 440 лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,8291 GEL/$1.Ранее глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что расходная часть сводного бюджета в 2023 году составит в общей сложности 24,3 миллиарда лари (8,6 миллиона долларов), что позволит в полной мере ответить на основные вызовы страны.Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии &gt;&gt;Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года - выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена ​​в размере 260 лари (91,8 доллара), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (106 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составляет 312 лари (110,2 доллара) для лиц моложе 70 лет и 360 лари (127,2 доллара) – для лиц старше 70 лет.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, пенсия, пенсионер, минздрав грузии, бюджет грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, пенсия, пенсионер, минздрав грузии, бюджет грузии

Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям

21:19 03.10.2022
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2022
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили после завершения заседания правительства разъяснил, насколько увеличится возрастная пенсия по категориям.
Как пояснил министр на брифинге, у граждан старше 70 лет пенсия увеличится на 65 лари и их пенсия составит 365 лари.
Что касается пенсионеров в возрасте до 70 лет, то у них пенсия увеличится на 35 лари и составит 295 лари.
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 2,4 тысячи человек >>
У лиц с ограниченными возможностями пенсия вырастет на 65 лари и составит 340 лари. У лиц со второй и третьей группой пенсия увеличится на 35 лари и составит в первом случае 155 лари и во втором – 135 лари. В высокогорных регионах запланирован 20% рост и пенсия в среднем составит 440 лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,8291 GEL/$1.
Ранее глава правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что расходная часть сводного бюджета в 2023 году составит в общей сложности 24,3 миллиарда лари (8,6 миллиона долларов), что позволит в полной мере ответить на основные вызовы страны.
Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии >>
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года - выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена ​​в размере 260 лари (91,8 доллара), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (106 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составляет 312 лари (110,2 доллара) для лиц моложе 70 лет и 360 лари (127,2 доллара) – для лиц старше 70 лет.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.
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