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Премьера "Богемы" пройдет в Театре оперы и балета Тбилиси
Премьера "Богемы" пройдет в Театре оперы и балета Тбилиси
В опере показана жизнь молодых и очень талантливых людей, которые независимы, полны надежд и мечтаний, но живут в сильной бедности 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T16:57+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили готовит премьеру оперы Джакомо Пуччини "Богема" 16 декабря, говорится на сайте театра.Одна из самых исполняемых опер в мире "Богема" написана по известному произведению Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы". Авторами либретто оперы в четырех действиях являются Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.В опере показана жизнь молодых и очень талантливых людей, которые независимы, полны надежд и мечтаний, но живут в сильной бедности. Композитор мастерски передал атмосферу Парижа, его Латинского квартала и мансарды, где живут артисты.Постановочным режиссером оперы выступил Жан-Луи Гринда, сценографом – Руд Сабонг, а дизайнером по костюмам – Диан Белуго.Премьера оперы состоялась 1 февраля 1896 года в туринском Театре Реджо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , тбилисский театр оперы и балета, анонсы
культура, грузия, новости, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , тбилисский театр оперы и балета, анонсы
Премьера "Богемы" пройдет в Театре оперы и балета Тбилиси
16:57 17.11.2022 (обновлено: 17:13 17.11.2022)
В опере показана жизнь молодых и очень талантливых людей, которые независимы, полны надежд и мечтаний, но живут в сильной бедности
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Тбилисский государственный театр оперы и балета им. З. Палиашвили готовит премьеру оперы Джакомо Пуччини "Богема" 16 декабря, говорится на сайте театра.
Одна из самых исполняемых опер в мире "Богема" написана по известному произведению Анри Мюрже "Сцены из жизни богемы". Авторами либретто оперы в четырех действиях являются Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза.
В опере показана жизнь молодых и очень талантливых людей, которые независимы, полны надежд и мечтаний, но живут в сильной бедности. Композитор мастерски передал атмосферу Парижа, его Латинского квартала и мансарды, где живут артисты.
Постановочным режиссером оперы выступил Жан-Луи Гринда, сценографом – Руд Сабонг, а дизайнером по костюмам – Диан Белуго.
Премьера оперы состоялась 1 февраля 1896 года в туринском Театре Реджо.