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Совершившая нападение в Стамбуле террористка раскрыла подробности о взрыве
Совершившая нападение в Стамбуле террористка раскрыла подробности о взрыве
Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Женщина, подозреваемая в совершении теракта в турецком Стамбуле, в своих показаниях в ходе допроса призналась, что в момент взрыва на улице Истикляль действовала не в одиночку, пишут турецкие СМИ.Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Стамбула Бейоглу произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт. Подозреваемая Ахлам Альбашир после взрыва уехала на такси, но ее задержали. На допросе она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).Кроме того, Альбашир рассказала, что когда она сидела на скамейке, то террорист с кодовым именем Хаджи посмотрел на толпу и приказал ей привести бомбу в действие.Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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стамбул, происшествия, новости, в мире
стамбул, происшествия, новости, в мире
Совершившая нападение в Стамбуле террористка раскрыла подробности о взрыве
Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Женщина, подозреваемая в совершении теракта в турецком Стамбуле, в своих показаниях в ходе допроса призналась, что в момент взрыва на улице Истикляль действовала не в одиночку, пишут турецкие СМИ.
Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Стамбула Бейоглу произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт.
Подозреваемая Ахлам Альбашир после взрыва уехала на такси, но ее задержали. На допросе она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
"Ахлам Альбашир – террористка, совершившая нападение, организованное террористической организацией PПK/YPG в Бейоглу в Стамбуле, сообщила важную информацию. Террористка заявила, что во время нападения она была не одна. За ней велась слежка, и она получила приказ о взрыве c места события", – передал телеканал NTV.
Кроме того, Альбашир рассказала, что когда она сидела на скамейке, то террорист с кодовым именем Хаджи посмотрел на толпу и приказал ей привести бомбу в действие.
Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50.