https://sputnik-georgia.ru/20221117/sovershivshaya-napadenie-v-stambule-terroristka-raskryla-podrobnosti-o-vzryve-272250514.html

Совершившая нападение в Стамбуле террористка раскрыла подробности о взрыве

Совершившая нападение в Стамбуле террористка раскрыла подробности о взрыве

Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Женщина, подозреваемая в совершении теракта в турецком Стамбуле, в своих показаниях в ходе допроса призналась, что в момент взрыва на улице Истикляль действовала не в одиночку, пишут турецкие СМИ.Днем 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центральном районе Стамбула Бейоглу произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Власти страны расценили произошедшее как теракт. Подозреваемая Ахлам Альбашир после взрыва уехала на такси, но ее задержали. На допросе она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).Кроме того, Альбашир рассказала, что когда она сидела на скамейке, то террорист с кодовым именем Хаджи посмотрел на толпу и приказал ей привести бомбу в действие.Количество задержанных в связи с терактом в Стамбуле уже перевалило за 50.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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