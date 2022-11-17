https://sputnik-georgia.ru/20221117/v-stambule-pri-vzryve-gaza-v-rayone-fatikh-postradali-desyat-chelovek-272249073.html
В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
В районе Фатих находится большая часть основных исторических и культурных достопримечательностей города 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T10:44+0400
2022-11-17T10:44+0400
2022-11-17T10:44+0400
стамбул
в мире
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263439785_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_80a22184fb04dfd24ace57a0cbc37fd9.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Десять человек стали жертвами взрыва газа, который произошел в ночь на четверг в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.По информации агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. Так, 10 пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника. Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.В Фатихе в ночь на среду также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат. Никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.Как известно, в районе Фатих находится множество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в том числе площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
стамбул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263439785_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0b33f8c962f53cca40f0a972dba730dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стамбул, в мире, происшествия, новости
стамбул, в мире, происшествия, новости
В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
В районе Фатих находится большая часть основных исторических и культурных достопримечательностей города
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik.
Десять человек стали жертвами взрыва газа, который произошел в ночь на четверг в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA
.
По информации агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района.
"Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", – сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.
Так, 10 пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника. Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.
В Фатихе в ночь на среду также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат. Никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.
Как известно, в районе Фатих находится множество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в том числе площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.