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В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек
В районе Фатих находится большая часть основных исторических и культурных достопримечательностей города 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Десять человек стали жертвами взрыва газа, который произошел в ночь на четверг в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.По информации агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. Так, 10 пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника. Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.В Фатихе в ночь на среду также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат. Никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.Как известно, в районе Фатих находится множество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в том числе площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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стамбул, в мире, происшествия, новости
стамбул, в мире, происшествия, новости

В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек

10:44 17.11.2022
© AP Photo / Francisco SecoПандемия коронавируса - ограничения из-за COVID 19 в Стамбуле, Турция
Пандемия коронавируса - ограничения из-за COVID 19 в Стамбуле, Турция - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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В районе Фатих находится большая часть основных исторических и культурных достопримечательностей города
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Десять человек стали жертвами взрыва газа, который произошел в ночь на четверг в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.
По информации агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района.

"Во время проведения работ по неустановленной причине внезапно произошла утечка газа и прогремел взрыв", – сообщает агентство. Начался пожар, огонь охватил первый этаж трехэтажного дома.

Так, 10 пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника. Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.
В Фатихе в ночь на среду также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат. Никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.
Как известно, в районе Фатих находится множество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в том числе площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.
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