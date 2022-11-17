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В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек

В Стамбуле при взрыве газа в районе Фатих пострадали десять человек

В районе Фатих находится большая часть основных исторических и культурных достопримечательностей города 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Десять человек стали жертвами взрыва газа, который произошел в ночь на четверг в центральном районе Стамбула Фатих, сообщает агентство DHA.По информации агентства, газовщики проводили работы на газопроводе на одной из улиц района. Так, 10 пострадавших были госпитализированы, в их числе три работника газовой компании. На улице из-за инцидента возникла паника. Прибывшим на место пожарным удалось в короткий срок потушить огонь, отмечает СМИ.В Фатихе в ночь на среду также разгорелся пожар после взрывов, пламя охватило машины и расположенный неподалеку банкомат. Никто не пострадал. Причина взрывов по-прежнему неясна.Как известно, в районе Фатих находится множество главных исторических и культурных достопримечательностей города, в том числе площадь Султанахмет и ряд известных мечетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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