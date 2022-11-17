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Вице-спикер: заказ общества в Грузии – это умеренные партии

Вице-спикер: заказ общества в Грузии – это умеренные партии

Леван Иоселиани обвинил "Грузинскую мечту" и "Нацдвижение" в том, что они лишь борются за власть 17.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

леван иоселиани

партия "граждане"

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинскому обществу нужны умеренные партии, а не те, которые лишь борются за власть, заявил вице-спикер парламента Грузии, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани в эфире телеканала "Имеди". По его словам, таковыми являются две крупнейшие партии страны и главные конкуренты – правящая "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и бывшая правящая партия "Единое национальное движение". "По его словам в обществе есть заказ на умеренные партии, которые борются не за власть, а за улучшения в стране. Если эта борьба будет убедительной, твой избиратель даст тебе власть, наверно, более дозированно, а не так, как это обычно происходило в стране", – отметил Иоселиани."Грузинская мечта": оппозиционное "Нацдвижение" выбирает агрессивный метод борьбы>>Он подчеркнул, что завершились времена, когда в один день можно было все проиграть или все выиграть. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, леван иоселиани, партия "граждане"