https://sputnik-georgia.ru/20221116/gruzinskaya-mechta-oppozitsionnoe-natsdvizhenie-vybiraet-agressivnyy-metod-borby-272242919.html

"Грузинская мечта": оппозиционное "Нацдвижение" выбирает агрессивный метод борьбы

"Грузинская мечта": оппозиционное "Нацдвижение" выбирает агрессивный метод борьбы

Леван Хабеишвили объявил о решении баллотироваться на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии 16.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Выдвижение на пост председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили подтверждает агрессивный настрой партии, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.Хабеишвили – депутат парламента и один из самых активных членов "Нацдвижения". Он часто делает резкие заявления в адрес представителей власти, обвиняет их в коррупции и нарушении прав человека. Хабеишвили не раз был в эпицентре событий во время стычек между представителями "Нацдвижения" и правящей "Грузинской мечты" или ее сторонниками.Объявив в среду о решении баллотироваться на пост председателя "Нацдвижения" Хабеишвили решил составить конкуренцию действующему председателю Нике Мелия и членам политсовета партии – Георгию Чаладзе и Георгию Мумладзе.При этом он выразил уверенность, что в случае избрания Хабеишвили новым председателем "Нацдвижения", усилить партию не удастся."Такие решения партию спасти не смогут, так как у нее нет лидеров будущего, нет повестки дня будущего и она работает против европейской перспективы страны", – сказал Талаквадзе.Хабеишвили, который в настоящее время является депутатом парламента, заявил, что его самое большое желание – сделать партию более активной, в том числе усилить борьбу за освобождение основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии может отказаться от выборов?>>Поддержку Хабеишвили уже выразили члены молодежного крыла партии и старые соратники Саакашвили Давид Киркитадзе и Георгий Ботковели.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации и необходимости проведения внутренних выборов.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Это конец" – вице-премьер Грузии о противостоянии в "Нацдвижении">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия, грузинская мечта