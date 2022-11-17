https://sputnik-georgia.ru/20221117/vstrecha-premera-gruzii-so-spikerom-parlamenta-armenii-o-chem-govorili-storony-272257592.html
Встреча премьера Грузии со спикером парламента Армении: о чем говорили стороны?
Встреча премьера Грузии со спикером парламента Армении: о чем говорили стороны?
На встрече была подчеркнута важность урегулирования конфликтов мирным путем, отмечают в администрации правительства 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T14:41+0400
2022-11-17T14:41+0400
2022-11-17T14:41+0400
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения и перспективы будущего сотрудничества рассмотрел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Тбилиси.Симонян находится в Грузии вместе с парламентской делегацией в рамках официального визита. С Симоняном уже встретился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече с премьером стороны рассмотрели существующую в регионе обстановку.Было отмечено, что с этой точки зрения предложенная Грузией инициатива мирного соседства может стать прочной основой для восстановления сторонами доверия друг к другу.Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между законодательными органами двух стран."Было отмечено, что сотрудничество между парламентами Грузии и Армении постоянно развивается в положительной динамике, что еще больше укрепляет добрососедские отношения", - сказано в сообщении.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузино-армянские отношения, грузино-российские отношения, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, армения, тбилиси
грузино-армянские отношения, грузино-российские отношения, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, армения, тбилиси
Встреча премьера Грузии со спикером парламента Армении: о чем говорили стороны?
На встрече была подчеркнута важность урегулирования конфликтов мирным путем, отмечают в администрации правительства
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения и перспективы будущего сотрудничества рассмотрел премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном в Тбилиси.
Симонян находится в Грузии вместе с парламентской делегацией в рамках официального визита. С Симоняном уже встретился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече с премьером стороны рассмотрели существующую в регионе обстановку.
"Была подчеркнута важность урегулирования конфликтов мирным путем и сказано, что в общих интересах всех сторон, своевременная деэскалация ситуации и возобновление диалога для решения неурегулированных вопросов", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что с этой точки зрения предложенная Грузией инициатива мирного соседства может стать прочной основой для восстановления сторонами доверия друг к другу.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между законодательными органами двух стран.
"Было отмечено, что сотрудничество между парламентами Грузии и Армении постоянно развивается в положительной динамике, что еще больше укрепляет добрососедские отношения", - сказано в сообщении.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.