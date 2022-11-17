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Выставка об искусственном интеллекте и живописи открывается в музее Holoseum
Выставка об искусственном интеллекте и живописи открывается в музее Holoseum
Увидеть такое будет интересно как детям, так и взрослым 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T16:36+0400
2022-11-17T16:36+0400
2022-11-17T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Выставка ATF, в которой переплетаются классическая работа художника и искусственный интеллект, пройдет в тбилисском мультимедийном музее Holoseum 18-20 ноября 2022 года."Нужны ли будут художники через пару лет и сможете ли вы отличить руку человека от нейросети? Узнаете и проверите на выставке ATF", – пишут организаторы.Так, на выставке посетителей ждет взаимодействие с нейросетью в игровом формате, прогулка по атриуму среди полотен и возможность сделать потрясающие фотографии на их фоне, а также видеоперформанс, в котором раскрываются темы выбора и самоидентичности.Мультимедийный музей Holoseum расположен в столице Грузии по адресу: ул. Бетлеми, 10. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, культура, новости, тбилиси, анонсы , выставка
грузия, культура, новости, тбилиси, анонсы , выставка
Выставка об искусственном интеллекте и живописи открывается в музее Holoseum
Увидеть такое будет интересно как детям, так и взрослым
ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Выставка ATF, в которой переплетаются классическая работа художника и искусственный интеллект, пройдет в тбилисском мультимедийном музее Holoseum 18-20 ноября 2022 года.
"Нужны ли будут художники через пару лет и сможете ли вы отличить руку человека от нейросети? Узнаете и проверите на выставке ATF", – пишут организаторы.
Так, на выставке посетителей ждет взаимодействие с нейросетью в игровом формате, прогулка по атриуму среди полотен и возможность сделать потрясающие фотографии на их фоне, а также видеоперформанс, в котором раскрываются темы выбора и самоидентичности.
Мультимедийный музей Holoseum расположен в столице Грузии по адресу: ул. Бетлеми, 10.