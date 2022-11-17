https://sputnik-georgia.ru/20221117/vystavka-ob-iskusstvennom-intellekte-i-zhivopisi-otkryvaetsya-v-muzee-holoseum-272259054.html

Выставка об искусственном интеллекте и живописи открывается в музее Holoseum

Выставка об искусственном интеллекте и живописи открывается в музее Holoseum

Увидеть такое будет интересно как детям, так и взрослым 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Выставка ATF, в которой переплетаются классическая работа художника и искусственный интеллект, пройдет в тбилисском мультимедийном музее Holoseum 18-20 ноября 2022 года."Нужны ли будут художники через пару лет и сможете ли вы отличить руку человека от нейросети? Узнаете и проверите на выставке ATF", – пишут организаторы.Так, на выставке посетителей ждет взаимодействие с нейросетью в игровом формате, прогулка по атриуму среди полотен и возможность сделать потрясающие фотографии на их фоне, а также видеоперформанс, в котором раскрываются темы выбора и самоидентичности.Мультимедийный музей Holoseum расположен в столице Грузии по адресу: ул. Бетлеми, 10. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, анонсы , выставка