https://sputnik-georgia.ru/20221118/dtp-v-tbilisi-stolknulis-neskolko-avtomobiley-i-obschestvennyy-transport-272274718.html

Крупное ДТП в Тбилиси: столкнулись несколько легковушек и автобус

Крупное ДТП в Тбилиси: столкнулись несколько легковушек и автобус

Авария произошла, предположительно, из-за водителя автобуса, которому стало плохо 18.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Несколько легковых автомобилей и автобус столкнулись на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительным данным, авария произошла из-за водителя автобуса, которому стало плохо.На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и патрульная полиция. Информации о пострадавших еще не поступала. К этому времени о других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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