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Крупное ДТП в Тбилиси: столкнулись несколько легковушек и автобус
Крупное ДТП в Тбилиси: столкнулись несколько легковушек и автобус
Авария произошла, предположительно, из-за водителя автобуса, которому стало плохо 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T10:44+0400
2022-11-18T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Несколько легковых автомобилей и автобус столкнулись на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".По предварительным данным, авария произошла из-за водителя автобуса, которому стало плохо.На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и патрульная полиция. Информации о пострадавших еще не поступала. К этому времени о других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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дтп, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Крупное ДТП в Тбилиси: столкнулись несколько легковушек и автобус
10:44 18.11.2022 (обновлено: 11:44 18.11.2022)
Авария произошла, предположительно, из-за водителя автобуса, которому стало плохо
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Несколько легковых автомобилей и автобус столкнулись на проспекте Гурамишвили в Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По предварительным данным, авария произошла из-за водителя автобуса, которому стало плохо.
На месте мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и патрульная полиция. Информации о пострадавших еще не поступала. К этому времени о других деталях пока не сообщается.