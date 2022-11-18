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Фестиваль сельского туризма "Гандагана" пройдет в Батуми
Фестиваль сельского туризма "Гандагана" пройдет в Батуми
В сердце Батуми представят все пять муниципалитетов Аджарии со своими уникальными продуктами, ремеслом, традициями и фольклором 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T12:40+0400
2022-11-18T12:40+0400
2022-11-18T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Фестиваль сельского туризма "Гандагана" со множеством гастрономических и развлекательных мероприятий пройдет на батумской площади Европы 20 ноября.В течение всего дня у гостей праздника будет возможность поучаствовать в хореографических и кулинарных мастер-классах, в процессе приготовления чурчхелы и многого другого.В рамках фестиваля также будет организован кулинарный конкурс, где команды приготовят несколько старинных блюд из книги "Кулинарное путешествие в Аджарию".В этом году впервые на фестивале будет возрожден древний обряд "Падико", который является аджарской разновидностью народного праздника Берикаоба. Представление начнется на улицах города и завершится на площади Эра.Фестиваль сельского туризма "Гандгана" организуется с 2015 года Агентством развития туристических продуктов департамента туризма Аджарии. Его цель – популяризация аджарских сел и стимулирование сельского туризма. В 2020-2022 годах фестиваль не проводился из-за коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, гастрономический туризм, сельский туризм
туризм, грузия, новости, аджария, батуми, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, гастрономический туризм, сельский туризм
Фестиваль сельского туризма "Гандагана" пройдет в Батуми
В сердце Батуми представят все пять муниципалитетов Аджарии со своими уникальными продуктами, ремеслом, традициями и фольклором
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik.
Фестиваль сельского туризма "Гандагана" со множеством гастрономических и развлекательных мероприятий пройдет
на батумской площади Европы 20 ноября.
В сердце Батуми представят все пять муниципалитетов Аджарии со своими уникальными продуктами, ремеслом, традициями и фольклором. Главной темой фестиваля станет аджарская вышивка, образцами которой украсят все фестивальное пространство.
В течение всего дня у гостей праздника будет возможность поучаствовать в хореографических и кулинарных мастер-классах, в процессе приготовления чурчхелы и многого другого.
В рамках фестиваля также будет организован кулинарный конкурс, где команды приготовят несколько старинных блюд из книги "Кулинарное путешествие в Аджарию".
В этом году впервые на фестивале будет возрожден древний обряд "Падико", который является аджарской разновидностью народного праздника Берикаоба. Представление начнется на улицах города и завершится на площади Эра.
Фестиваль сельского туризма "Гандгана" организуется с 2015 года Агентством развития туристических продуктов департамента туризма Аджарии. Его цель – популяризация аджарских сел и стимулирование сельского туризма. В 2020-2022 годах фестиваль не проводился из-за коронавируса.