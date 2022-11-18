https://sputnik-georgia.ru/20221118/glava-azerbaydzhana-napisal-pismo-prezidentu-gruzii-272286988.html

Глава Азербайджана написал письмо президенту Грузии

Глава Азербайджана написал письмо президенту Грузии

Постоянно расширяемый политический диалог придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами во всех областях, написал Алиев 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T17:22+0400

2022-11-18T17:22+0400

2022-11-18T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя - Sputnik. Азербайджано-грузинские отношения имеют давние традиции, за прошедшие 30 лет они основанные на взаимном доверии, развивались по восходящей линии и достигли уровня стратегического партнерства, сказано в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым своему грузинскому коллеге Саломе Зурабишвили в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.В нем также отмечается, что воля народов двух стран, исторически живших в условиях дружбы, добрососедства, взаимопонимания и постоянно поддерживавших друг друга, сегодня составляет основу межгосударственных отношений Азербайджана и Грузии.Сотрудничество Азербайджана и Грузии в экономической, коммерческой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах является важным фактором, характеризующим стратегическое партнерство. Азербайджан придает большое значение отношениям с Грузией и намерен в дальнейшем их углублять, говорится в поздравительном послании азербайджанского лидера.Саломе Зурабишвили, в свою очередь, также направила поздравительное письмо своему коллеге Ильхаму Алиеву.В нем подчеркивается, что сегодня, когда стабильность и безопасность имеют первостепенное значение, Грузия и Азербайджан вносят большой вклад в их укрепление, а также в экономическое развитие, не только в регионе Южного Кавказа, но и на глобальном уровне."Многого добились вместе": Гарибашвили поздравил Азербайджан с 30-летием дипотношений >>"Добрососедские отношения между нашими странами имеют многовековую историю. Естественным следствием многочисленных трудностей, с которыми столкнулись наши страны до восстановления независимости, является то, что Грузия и Азербайджан не только остались дружественными государствами, эти отношения превратились в стратегическое партнерство," - отмечается в письме президента Грузии.Напомним, дипломатические отношения между Азербайджаном и Грузией были установлены 18 ноября 1992 года.Посольство Грузии в Азербайджане функционирует с февраля 1995 года, а диппредставительство Азербайджанской Республики в Грузии - с марта 1996 года.Также с декабря 2010 года в Батуми действует Генеральное консульство Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ильхам алиев, саломе зурабишвили , азербайджан, грузино-азербайджанские отношения