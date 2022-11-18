https://sputnik-georgia.ru/20221118/mnogogo-dobilis-vmeste-garibashvili-premer-azerbaydzhan-s-30-letiem-dipotnosheniy-272280067.html

"Многого добились вместе": Гарибашвили премьер Азербайджан с 30-летием дипотношений

"Многого добились вместе": Гарибашвили премьер Азербайджан с 30-летием дипотношений

Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания, отметил премьер страны 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T13:40+0400

2022-11-18T13:40+0400

2022-11-18T13:51+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

азербайджан

тбилиси

грузино-азербайджанские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791989_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_55c5efe8e3173967e7f499a5da67516c.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента, правительство и народ Азербайджана с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.По словам премьера, Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения