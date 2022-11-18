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"Многого добились вместе": Гарибашвили премьер Азербайджан с 30-летием дипотношений
"Многого добились вместе": Гарибашвили премьер Азербайджан с 30-летием дипотношений
Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания, отметил премьер страны 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T13:40+0400
2022-11-18T13:40+0400
2022-11-18T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента, правительство и народ Азербайджана с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.По словам премьера, Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения
"Многого добились вместе": Гарибашвили премьер Азербайджан с 30-летием дипотношений
13:40 18.11.2022 (обновлено: 13:51 18.11.2022)
Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания, отметил премьер страны
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил президента, правительство и народ Азербайджана с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
"Поздравляю правительство Азербайджана и народ Азербайджана с 30-летием установления дипломатических отношений. Мы многого добились вместе! Грузия гордится тесной дружбой и стратегическим партнерством с Азербайджаном!" – написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.
По словам премьера, Грузия с нетерпением ждет продолжения регионального сотрудничества в целях мира и процветания.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.