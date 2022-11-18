https://sputnik-georgia.ru/20221118/instruktory-iz-frantsii-perepodgotovili-gruzinskikh-spasateley-v-gudauri-272282497.html

Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури

Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури

Основной целью обучения была отработка и совершенствование горноспасательных работ 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T14:35+0400

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гудаури

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями при министерстве внутренних дел страны прошли горноспасательные учения в Гудаури, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Учение прошло при поддержке посольства Франции в Грузии и экспертов горнолыжного национального центра Шамони.Пятнадцать спасателей в рамках недельного учения прошли теоретическое и практическое обучение.Главной целью обучения была отработка и совершенствование горноспасательных работ. После завершения учения участники проекта получили соответствующие сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, франция, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии