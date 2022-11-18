Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
© Emergency Management Service of GeorgiaИнструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
© Emergency Management Service of Georgia
Основной целью обучения была отработка и совершенствование горноспасательных работ
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинские спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями при министерстве внутренних дел страны прошли горноспасательные учения в Гудаури, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
© Emergency Management Service of GeorgiaИнструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
© Emergency Management Service of Georgia
Учение прошло при поддержке посольства Франции в Грузии и экспертов горнолыжного национального центра Шамони.
© Emergency Management Service of GeorgiaИнструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
© Emergency Management Service of Georgia
Пятнадцать спасателей в рамках недельного учения прошли теоретическое и практическое обучение.
© Emergency Management Service of GeorgiaИнструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
Инструкторы из Франции переподготовили грузинских спасателей в Гудаури
© Emergency Management Service of Georgia
Главной целью обучения была отработка и совершенствование горноспасательных работ. После завершения учения участники проекта получили соответствующие сертификаты.