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Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями
Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями
Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии 18.11.2022, Sputnik Грузия
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новости
экономика
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
европейский инвестиционный банк
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии против разрешения микрофинансовым организациям выдавать кредиты в иностранной валюте, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.Ассоциация микрофинансовых организаций выступила с инициативой выдать им разрешение выдавать кредиты не только в лари, но и в иностранной валюте.Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари.Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года.Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума &gt;&gt;Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты.Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, европейский инвестиционный банк
грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, европейский инвестиционный банк

Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями

10:02 18.11.2022
© National Bank of Georgia Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2022
© National Bank of Georgia
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Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии против разрешения микрофинансовым организациям выдавать кредиты в иностранной валюте, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Ассоциация микрофинансовых организаций выступила с инициативой выдать им разрешение выдавать кредиты не только в лари, но и в иностранной валюте.
"Политика регуляризации очень важна для страны. В то же время микрофинансовые банки будут иметь относительно более мягкий надзор, чем существующие коммерческие банки. Учитывая этот и другие факторы, я думаю, было бы очень плохо, если им разрешить выдавать кредиты в иностранной валюте", - сказал Гвенетадзе журналистам.
Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари.
Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года.
Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума >>
Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты.
Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.
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