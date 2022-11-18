https://sputnik-georgia.ru/20221118/natsbank-protiv-vydachi-kreditov-v-dollarakh-mikrofinansovymi-organizatsiyami-272271803.html

Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями

Нацбанк против выдачи кредитов в долларах микрофинансовыми организациями

Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии 18.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

коба гвенетадзе

национальный банк грузии

европейский инвестиционный банк

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии против разрешения микрофинансовым организациям выдавать кредиты в иностранной валюте, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.Ассоциация микрофинансовых организаций выступила с инициативой выдать им разрешение выдавать кредиты не только в лари, но и в иностранной валюте.Национальный банк уже несколько лет проводит политику сокращения уровня доларизации экономики Грузии. В частности, в стране действует жесткое правило запрещающее выдавать кредиты в долларах физическим лицам на сумму менее 200 тысяч лари.Ограничения на выдачу кредитов в долларах в Грузии были введены в рамках программы дедоларизации в январе 2017 года.Глава Нацбанка Грузии: просроченные кредиты достигли исторического минимума >>Сокращение уровня долларизации связано с политикой Нацбанка снижения колебаний курса национальной валюты.Кроме того, как поясняют экономисты, чем меньше в обращении в экономике страны иностранной валюты, тем стабильнее курс национальной валюты и больше шансов его укрепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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