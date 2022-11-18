https://sputnik-georgia.ru/20221118/novogodniy-shokoladnyy-festival-proydet-v-stolitse-gruzii-272284478.html

Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии

Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в столице Грузии

Ботанический сад приглашает на праздник сладкоежек и не только 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T15:58+0400

2022-11-18T15:58+0400

2022-11-18T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Новогодний шоколадный фестиваль пройдет в тбилисском Национальном ботаническом саду 3 и 4 декабря, сообщают организаторы.Мероприятие состоится на открытом праздничном пространстве Ботанического сада. Там посетителей буду жать Санта-Клаус и другие сказочные персонажи, аниматоры, розыгрыши, фотозоны и многое другое.Главное действо фестиваля – мастер-класс по приготовлению шоколада. "Будут представлены разнообразные шоколадные конфеты, произведенные в Грузии и импортированные из других стран, горячий шоколад, глинтвейн и коктейли из смеси Coca-Cola", – говорится в анонсе фестиваля.В программе также ярмарка новогодних изделий, сувениров и праздничных аксессуаров. Будет и музыка в исполнении диджеев. Двери фестиваля будут открыты для гостей с 13:00 до 20:00. Фестиваль проходит при поддержке мэрии Тбилиси, компаний Coca-Cola и Chocolaterie Artisan. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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