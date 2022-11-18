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Паром Поти-Кавказ наконец заработает? – заявление Минэкономики Армении

Паром Поти-Кавказ наконец заработает? – заявление Минэкономики Армении

Параллельно решению вопроса с паромом ведется работа по реконструкции и расширению КПП "Верхний Ларс" 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Паромное сообщение Грузия-Россия будет запущено в ближайшее время. Об этом замминистра экономики Ани Испирян заявила на международном форуме "Экономическая безопасность и устойчивость стран ЕАЭС: возможности государства и бизнеса" в Ереване.Второе направление – реконструкция КПП "Верхний Ларс". Ведутся работы по расширению пограничного перехода, сообщил Sputnik Армения.Что касается паромного сообщения, то здесь, по словам замминистра, достигнут достаточно серьезный прогресс."Ожидаем, что паром будет запущен в самое ближайшее время", – отметила Испирян.Власти Армении больше не называют сроков запуска парома Кавказ-Поти >>Она добавила, что использование парома сократит как время, так и стоимость перевозок.Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что паромное сообщение по маршруту порт Поти - порт Кавказ до сих пор не запущено, поскольку нет уверенности в надежности и стабильности его функционирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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