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Паром Поти-Кавказ наконец заработает? – заявление Минэкономики Армении
Паром Поти-Кавказ наконец заработает? – заявление Минэкономики Армении
Параллельно решению вопроса с паромом ведется работа по реконструкции и расширению КПП "Верхний Ларс" 18.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Паромное сообщение Грузия-Россия будет запущено в ближайшее время. Об этом замминистра экономики Ани Испирян заявила на международном форуме "Экономическая безопасность и устойчивость стран ЕАЭС: возможности государства и бизнеса" в Ереване.Второе направление – реконструкция КПП "Верхний Ларс". Ведутся работы по расширению пограничного перехода, сообщил Sputnik Армения.Что касается паромного сообщения, то здесь, по словам замминистра, достигнут достаточно серьезный прогресс."Ожидаем, что паром будет запущен в самое ближайшее время", – отметила Испирян.Власти Армении больше не называют сроков запуска парома Кавказ-Поти &gt;&gt;Она добавила, что использование парома сократит как время, так и стоимость перевозок.Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что паромное сообщение по маршруту порт Поти - порт Кавказ до сих пор не запущено, поскольку нет уверенности в надежности и стабильности его функционирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, армения, новости, экономика, ереван, поти, еаэс
грузия, армения, новости, экономика, ереван, поти, еаэс

Паром Поти-Кавказ наконец заработает? – заявление Минэкономики Армении

15:35 18.11.2022
© photo: Sputnik / Yuri Lashov / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный паром "Анненков" идет из порта "Кавказ"
Железнодорожный паром Анненков идет из порта Кавказ - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2022
© photo: Sputnik / Yuri Lashov
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Параллельно решению вопроса с паромом ведется работа по реконструкции и расширению КПП "Верхний Ларс"
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Паромное сообщение Грузия-Россия будет запущено в ближайшее время. Об этом замминистра экономики Ани Испирян заявила на международном форуме "Экономическая безопасность и устойчивость стран ЕАЭС: возможности государства и бизнеса" в Ереване.

"Сейчас проводятся мероприятия по нескольким направлениям. Первое – это запуск паромного сообщения через Грузию, минуя "Верхний Ларс", – сказала Испирян.

Второе направление – реконструкция КПП "Верхний Ларс". Ведутся работы по расширению пограничного перехода, сообщил Sputnik Армения.
Что касается паромного сообщения, то здесь, по словам замминистра, достигнут достаточно серьезный прогресс.
"Ожидаем, что паром будет запущен в самое ближайшее время", – отметила Испирян.
Власти Армении больше не называют сроков запуска парома Кавказ-Поти >>
Она добавила, что использование парома сократит как время, так и стоимость перевозок.
Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что паромное сообщение по маршруту порт Поти - порт Кавказ до сих пор не запущено, поскольку нет уверенности в надежности и стабильности его функционирования.
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