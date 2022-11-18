https://sputnik-georgia.ru/20221118/politsiya-raskryla-ubiystvo-zhenschiny-v-tbilisi-272277169.html

Полиция раскрыла убийство женщины в Тбилиси

Полиция раскрыла убийство женщины в Тбилиси

Преступник и жертва, по данным МВД, познакомились недавно 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T12:06+0400

2022-11-18T12:06+0400

2022-11-18T12:25+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0a/250854068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e0d35ee572522afe0e4a01cdf59c118.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в умышленном убийстве женщины в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержан 22-летний мужчина. Следствие установило, что между 36-летней женщиной и молодым человеком, с которым она недавно познакомилась, произошла ссора, во время которой последний нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.Преступление произошло в съемной квартире в Тбилиси. По информации СМИ, женщина арендовала квартиру на улице Гоголя в центре Тбилиси несколько месяцев назад. Подозреваемый был задержан по горячим следам.Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство