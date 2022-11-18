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Полиция раскрыла убийство женщины в Тбилиси
Полиция раскрыла убийство женщины в Тбилиси
Преступник и жертва, по данным МВД, познакомились недавно 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T12:06+0400
2022-11-18T12:06+0400
2022-11-18T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в умышленном убийстве женщины в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержан 22-летний мужчина. Следствие установило, что между 36-летней женщиной и молодым человеком, с которым она недавно познакомилась, произошла ссора, во время которой последний нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.Преступление произошло в съемной квартире в Тбилиси. По информации СМИ, женщина арендовала квартиру на улице Гоголя в центре Тбилиси несколько месяцев назад. Подозреваемый был задержан по горячим следам.Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Полиция раскрыла убийство женщины в Тбилиси
12:06 18.11.2022 (обновлено: 12:25 18.11.2022)
Преступник и жертва, по данным МВД, познакомились недавно
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полиция задержала обвиняемого в умышленном убийстве женщины в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержан 22-летний мужчина. Следствие установило, что между 36-летней женщиной и молодым человеком, с которым она недавно познакомилась, произошла ссора, во время которой последний нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.
Преступление произошло в съемной квартире в Тбилиси. По информации СМИ, женщина арендовала квартиру на улице Гоголя в центре Тбилиси несколько месяцев назад.
Подозреваемый был задержан по горячим следам.
Следствие идет по статье "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.