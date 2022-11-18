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Швеция подтвердила версию диверсии на "Северных потоках"
Швеция подтвердила версию диверсии на "Северных потоках"
Промежуточные результаты расследования аварий на двух газопроводах показали наличие остатков взрывчатых веществ 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на "Северных потоках" задокументированы обширные повреждения, подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами. Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на "Северных потоках" произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте."Важно найти того, кто стоит за этим", – подчеркнул пресс-секретарь.Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.В конце октября Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, происшествия, швеция, дания, россия, дмитрий песков, северный поток-2
Швеция подтвердила версию диверсии на "Северных потоках"
Промежуточные результаты расследования аварий на двух газопроводах показали наличие остатков взрывчатых веществ
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места аварии на "Северных потоках" задокументированы обширные повреждения, подтвержден факт диверсии, найдены остатки взрывчатки рядом с трубопроводами.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на "Северных потоках". Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия.
Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на "Северных потоках" произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на "Северных потоках".
"Важно найти того, кто стоит за этим", – подчеркнул пресс-секретарь.
Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.
В конце октября Минобороны России сообщило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву "Северных потоков".