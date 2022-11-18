https://sputnik-georgia.ru/20221118/skolko-pit-vody-chtoby-kozha-sokhranila-molodost-sovety-gruzinskogo-dermatologa-272280874.html

Сколько пить воды, чтобы кожа сохранила молодость? Советы грузинского дерматолога

Сколько пить воды, чтобы кожа сохранила молодость? Советы грузинского дерматолога

На актуальный для многих вопрос ответил известный грузинский дерматолог Заза Телия 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T14:14+0400

2022-11-18T14:14+0400

2022-11-18T14:14+0400

советы врачей

общество

грузия

новости

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268813295_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_06e9f5a37b98cc2a210f51347a44caa7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Необходимый ежедневный объем воды для каждого человека разный и зависит он от метаболизма, заявил известный грузинский дерматолог Заза Телия.Специалист пояснил, что у лиц с быстрым метаболизмом дегидратация (обезвоживание организма – ред.) происходит быстрее, соответственно, их организм требует больше жидкости. Телия утверждает, что дневная норма приема питьевой воды не установлена – она индивидуальна для любого организма. Однако прием воды и гидратация являются важнейшими элементами для кожи и ее молодости, напоминает врач.На вопрос, есть ли связь между приемом кофе и старением кожи, Телия ответил отрицательно. При этом специалист подчеркнул, что этот напиток содействует здоровью сердечно-сосудистой системы. К слову, дневная норма приема кофе составляет 3-4 стакана, пояснил медик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

советы врачей, общество, грузия, новости, здоровье