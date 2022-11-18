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Сколько пить воды, чтобы кожа сохранила молодость? Советы грузинского дерматолога
Сколько пить воды, чтобы кожа сохранила молодость? Советы грузинского дерматолога
На актуальный для многих вопрос ответил известный грузинский дерматолог Заза Телия 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T14:14+0400
2022-11-18T14:14+0400
2022-11-18T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Необходимый ежедневный объем воды для каждого человека разный и зависит он от метаболизма, заявил известный грузинский дерматолог Заза Телия.Специалист пояснил, что у лиц с быстрым метаболизмом дегидратация (обезвоживание организма – ред.) происходит быстрее, соответственно, их организм требует больше жидкости. Телия утверждает, что дневная норма приема питьевой воды не установлена – она индивидуальна для любого организма. Однако прием воды и гидратация являются важнейшими элементами для кожи и ее молодости, напоминает врач.На вопрос, есть ли связь между приемом кофе и старением кожи, Телия ответил отрицательно. При этом специалист подчеркнул, что этот напиток содействует здоровью сердечно-сосудистой системы. К слову, дневная норма приема кофе составляет 3-4 стакана, пояснил медик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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советы врачей, общество, грузия, новости, здоровье
советы врачей, общество, грузия, новости, здоровье
Сколько пить воды, чтобы кожа сохранила молодость? Советы грузинского дерматолога
На актуальный для многих вопрос ответил известный грузинский дерматолог Заза Телия
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Необходимый ежедневный объем воды для каждого человека разный и зависит он от метаболизма, заявил известный грузинский дерматолог Заза Телия.
Специалист пояснил, что у лиц с быстрым метаболизмом дегидратация (обезвоживание организма – ред.) происходит быстрее, соответственно, их организм требует больше жидкости.
Телия утверждает, что дневная норма приема питьевой воды не установлена – она индивидуальна для любого организма. Однако прием воды и гидратация являются важнейшими элементами для кожи и ее молодости, напоминает врач.
"Рекомендованная дневная норма, конечно, отличается по сезону. Однако эта доза, когда говорят, что человек должен пить по 2-3 литра в день, она не установлена. Это зависит от его физической активности и метаболизма", – сказал Телия в эфире телекомпании "Рустави 2".
На вопрос, есть ли связь между приемом кофе и старением кожи, Телия ответил отрицательно. При этом специалист подчеркнул, что этот напиток содействует здоровью сердечно-сосудистой системы. К слову, дневная норма приема кофе составляет 3-4 стакана, пояснил медик.