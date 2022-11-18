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Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави

Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром – погиб один и пострадали двое человек 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T17:43+0400

2022-11-18T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Состояние здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов на территории завода "Азот" в Рустави (регион Квемо Картли), стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".Следствие ведется по факту "нарушение строительных норм или безопасности во время ведения других работ".Более четырех часов на территории завода работают представители инспекции труда. Пока ни одна сторона не делала каких-либо комментариев в связи с произошедшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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