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Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави
Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром – погиб один и пострадали двое человек 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T17:43+0400
2022-11-18T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Состояние здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов на территории завода "Азот" в Рустави (регион Квемо Картли), стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".Следствие ведется по факту "нарушение строительных норм или безопасности во время ведения других работ".Более четырех часов на территории завода работают представители инспекции труда. Пока ни одна сторона не делала каких-либо комментариев в связи с произошедшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, рустави, квемо картли
происшествия, новости, грузия, рустави, квемо картли
Стало известно о состоянии здоровья пострадавших на заводе "Азот" в Рустави
17:43 18.11.2022 (обновлено: 18:28 18.11.2022)
Строительные леса обрушились на территории завода сегодня утром – погиб один и пострадали двое человек
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Состояние здоровья двух мужчин, пострадавших во время обрушения строительных лесов на территории завода "Азот" в Рустави (регион Квемо Картли), стабильное, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Строительные леса обрушились на территории завода "Азот" в городе Рустави сегодня утром. В результате несчастного случая погиб один и пострадали двое человек. Пострадавшие проходят лечение в центральной клинике Рустави. Мужчины получили поверхностные повреждения.
Следствие ведется по факту "нарушение строительных норм или безопасности во время ведения других работ".
Более четырех часов на территории завода работают представители инспекции труда. Пока ни одна сторона не делала каких-либо комментариев в связи с произошедшим.