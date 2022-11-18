https://sputnik-georgia.ru/20221118/sud-snyal-chetyre-obvineniya-protiv-vaynshteyna-272283269.html

Суд снял четыре обвинения против Вайнштейна

Суд снял четыре обвинения против Вайнштейна

Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T14:55+0400

2022-11-18T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Суд в Лос-Анджелесе вынес решение снять с отбывающего наказание американского кинопродюсера Харви Вайнштейна четыре из 11 обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.Отмечается, что данное решение было принято после того, как прокуроры заявили, что не намерены продолжать рассмотрение пунктов, связанных с одной из выступавших против продюсера женщин.Таким образом, два из снятых обвинений – в изнасиловании, остальные – в принуждении к оральному сексу.Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. Виновным он себя не признал. В августе Верховный суд Нью-Йорка согласился рассмотреть его апелляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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