https://sputnik-georgia.ru/20221118/tbilisi-voshel-v-top-100-luchshikh-gorodov-po-versii-zhurnala-national-geographic-travel--272278797.html

Тбилиси вошел в Топ-100 лучших городов по версии журнала National Geographic Travel

Тбилиси вошел в Топ-100 лучших городов по версии журнала National Geographic Travel

Иностранные читатели узнали о культурном наследии, истории и кулинарных изысках грузинской столицы 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T12:59+0400

2022-11-18T12:59+0400

2022-11-18T13:01+0400

тбилиси

новости

туризм

грузия

мцхета

туризм в грузии

туризм

грузия делает ставку на туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268514616_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_185c7510be1dcfc8c0de74cd5bec7fb9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Тбилиси вошел в путеводитель по Топ-100 лучших городов мира по версии влиятельного издания о путешествиях National Geographic Travel, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма Грузии.В специальном издании о грузинской столице рассказал журналист Джозеф Ричард Иогерт, побывавший в Грузии в рамках пресс-тура.В путеводителе описаны исторические районы Тбилиси, история столицы, культурные памятники, музеи, турмаршруты, театры, гостиницы и объекты питания.Помимо Тбилиси, в котором автор публикации особенно отметил очарование синтеза культуры Востока и Запада, путеводитель знакомит читателей и с городом Мцхета – древнейшей столицей Грузии.Журналист журнала National Geographic Travel также детально описывает серные бани столицы Грузии, храмы Мцхета и Национальный парк Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, новости, туризм, грузия, мцхета, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм