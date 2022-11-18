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Тбилиси вошел в Топ-100 лучших городов по версии журнала National Geographic Travel
Тбилиси вошел в Топ-100 лучших городов по версии журнала National Geographic Travel
Иностранные читатели узнали о культурном наследии, истории и кулинарных изысках грузинской столицы 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T12:59+0400
2022-11-18T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Тбилиси вошел в путеводитель по Топ-100 лучших городов мира по версии влиятельного издания о путешествиях National Geographic Travel, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма Грузии.В специальном издании о грузинской столице рассказал журналист Джозеф Ричард Иогерт, побывавший в Грузии в рамках пресс-тура.В путеводителе описаны исторические районы Тбилиси, история столицы, культурные памятники, музеи, турмаршруты, театры, гостиницы и объекты питания.Помимо Тбилиси, в котором автор публикации особенно отметил очарование синтеза культуры Востока и Запада, путеводитель знакомит читателей и с городом Мцхета – древнейшей столицей Грузии.Журналист журнала National Geographic Travel также детально описывает серные бани столицы Грузии, храмы Мцхета и Национальный парк Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, новости, туризм, грузия, мцхета, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм
тбилиси, новости, туризм, грузия, мцхета, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм
Тбилиси вошел в Топ-100 лучших городов по версии журнала National Geographic Travel
12:59 18.11.2022 (обновлено: 13:01 18.11.2022)
Иностранные читатели узнали о культурном наследии, истории и кулинарных изысках грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Тбилиси вошел в путеводитель по Топ-100 лучших городов мира по версии влиятельного издания о путешествиях National Geographic Travel, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма Грузии.
В специальном издании о грузинской столице рассказал журналист Джозеф Ричард Иогерт, побывавший в Грузии в рамках пресс-тура.
В путеводителе описаны исторические районы Тбилиси, история столицы, культурные памятники, музеи, турмаршруты, театры, гостиницы и объекты питания.
"Здесь вы сможете отведать вкуснейшие грузинские блюда, сочетающие в себе персидскую и средиземноморскую кухню, увидеть и прикоснуться к наследию, которое сохранилось в архитектуре Старого Тбилиси. Это "итальянские дворики", балконы которые отличаются деревянными перилами и винтовыми лестницами. Кстати, этот дизайн больше напоминает караван Шелкового пути, чем итальянский", – пишет Йогерт.
Помимо Тбилиси, в котором автор публикации особенно отметил очарование синтеза культуры Востока и Запада, путеводитель знакомит читателей и с городом Мцхета – древнейшей столицей Грузии.
Журналист журнала National Geographic Travel также детально описывает серные бани столицы Грузии, храмы Мцхета и Национальный парк Тбилиси.